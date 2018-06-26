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Lübnan Başbakanı Hariri'den Erdoğan'a tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri'den Erdoğan'a tebrik mesajı

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Hariri, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti'nin zaferi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri seçim

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