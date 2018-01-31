Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Beştepe'de

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Beştepe'de kabul etti.
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