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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "sığınmacılara baskı" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:17 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine kendi istekleri doğrultusunda döndüğünü, sığınmacılara baskı yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine kendi istekleri doğrultusunda döndüğünü, sığınmacılara baskı yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesini ziyaret eden İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt'u kabul etti.

Avn, görüşmede Lübnan'ın içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara rağmen Suriyeli sığınmacıları ağırlamaya devam ettiğini belirterek, uluslararası topluma sığınmacıların ülkelerindeki güvenli yerlere aşamalı olarak geri dönmeleri konusunda kolaylık sağlama çağrısını yineledi.

Açıklamada, Suriyelilerin az sayıda da olsa gönüllü olarak ülkelerine dönmelerinin sığınmacıların çoğunluğunun, emniyet güvencesi bulunması halinde ülkelerine dönmek istediğini gösterdiğini savunan Avn'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için baskı yapıldığı söylentileri doğru değil, sığınmacılar ülkelerine kendi istekleri doğrultusunda dönüyor."

- Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlikler

Görüşmede İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gerginliklere de değinildi.

Açıklamada, İsrail'in ülkesinin egemenliğine yönelik hava ve kara ihlallerini durdurmak için İngiltere'den yardım talep eden Cumhurbaşkanı Avn'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Lübnan ateşkese ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uyuyor. Fakat İsrail bize bir saldırı başlatırsa, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak zorunda kalacaktır."

- "İngiltere, Lübnan'ın mülteci yükünü hafifletmeye devam edecek"

Öte yandan İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Burt, güvenli hale gelmesi durumunda Suriyeli mültecilerin, ülkelerine dönmelerinden yana olduklarını ifade etti.

Burt, Lübnan'a mülteci yükünü hafifletme yönünde desteklerinin de süreceğini kaydetti.

İngiliz Bakan Burt'un Lübnan temasları kapsamında ayrıca, nisan ayında düzenlenen Roma-2 Konferansı'nda finansal destek sözü verilen, Rayak beldesindeki Lübnan ordusuna ait Sınır Eğitim Merkezinin temel atma törenine katıldığı aktarıldı.

Burt, iki gün süren ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Saad Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüştü. Görüşmelerde ağırlıklı olarak mülteci sorunu ele alındı.

- Lübnan'daki Suriyeli mülteci sorunu

Lübnan'ın doğusundaki Arsal beldesinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 400'ünün dün ülkelerine dönüş için yola çıktığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor. Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, daha önceki açıklamalarında ülkedeki sığınmacı sayısının ülkenin ekonomik, mali, güvenlik olarak yük ve kapasitesini aştığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan mişel avn

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