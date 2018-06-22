Lübnan Cumhurbaşkanı Merkel'den sığınmacılar konusunda destek istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların aşamalı olarak Suriye'deki güvenli bölgelere dönüşünde ülkesine destek olmasını istedi.

Avn, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Mişel Avn, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü ile krize siyasi çözüm bulunması meselelerinin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini belirterek, Merkel'den sığınmacıların aşamalı olarak Suriye'deki güvenli bölgelere dönüşünde ülkesine destek olmasını talep etti.

Suriye'de krize çözüm bulunmasının uzayabileceğini kaydeden Avn, örnek olarak Kıbrıs sorununun 40 yıl geçmesine rağmen, Filistin meselesinin ise 70 yıl geçmesine rağmen siyasi çözüm beklediğini söyledi.

Lübnan'ın Suriye'den göçün sonuçlarına büyük oranda katlandığını belirten Avn, ülkedeki sığınmacı sayısının 1 milyon 800 bine ulaştığını ve ülkenin daha fazla kapasite gücü kalmadığını aktardı.

- "Almanya Lübnan'a desteğe devam edecek"