Lübnan Cumhurbaşkanı Merkel'den sığınmacılar konusunda destek istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların aşamalı olarak Suriye'deki güvenli bölgelere dönüşünde ülkesine destek olmasını istedi.
Avn, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Mişel Avn, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü ile krize siyasi çözüm bulunması meselelerinin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini belirterek, Merkel'den sığınmacıların aşamalı olarak Suriye'deki güvenli bölgelere dönüşünde ülkesine destek olmasını talep etti.
Suriye'de krize çözüm bulunmasının uzayabileceğini kaydeden Avn, örnek olarak Kıbrıs sorununun 40 yıl geçmesine rağmen, Filistin meselesinin ise 70 yıl geçmesine rağmen siyasi çözüm beklediğini söyledi.
Lübnan'ın Suriye'den göçün sonuçlarına büyük oranda katlandığını belirten Avn, ülkedeki sığınmacı sayısının 1 milyon 800 bine ulaştığını ve ülkenin daha fazla kapasite gücü kalmadığını aktardı.
- "Almanya Lübnan'a desteğe devam edecek"
Merkel ise Almanya'nın, Lübnan'ı bekleyen zorluklar ve sıkıntılara karşı çeşitli alanlarda verdiği desteğe devam etmeye istekli olduğunu belirtti.
Sığınmacılar konusunda Lübnan'ın durumunu anladığını ifade eden Merkel, Almanya'nın Lübnan'a insani desteğe ve sığınmacıların yükünü azaltmak için yardıma devam edeceğini kaydetti.
Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle ülkeye dönüşlerine engel olan şartları öğrenmek için sığınmacılar konusunu görüştüğünü aktardı.
Ülkesinin bu konuda yardım için çalışacağını kaydeden Merkel, siyasi çözümün sorunun daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Merkel, dün başladığı Lübnan ziyareti kapsamında Başbakan Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.
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