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Lübnan Cumhurbaşkanından sığınmacı krizine çözüm çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: - "Lübnan, zor ve olağanüstü şartlar içindeyken, Suriye'deki savaşın neden olduğu insani trajedi ve bölgemizdeki istikrarsızlık sebebiyle ekonomik, mali ve sosyal imkanlarından fazlasını ödemek zorunda bırakıldı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli sığınmacı krizine çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduklarını vurgulayarak, uluslararası topluma, sığınmacıların en kısa zamanda ülkelerine dönüşüne yardım etme çağrısında bulundu.

Avn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 30. BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriyeli sığınmacı krizine çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma, sığınmacıların en kısa zamanda ülkelerine dönüşüne yardım etme çağrısında bulunan Avn, "Lübnan, zor ve olağanüstü şartlar içindeyken, Suriye'deki savaşın neden olduğu insani trajedi ve bölgemizdeki istikrarsızlık sebebiyle ekonomik, mali ve sosyal imkanlarından fazlasını ödemek zorunda bırakıldı." dedi.

Sığınmacıların yaşadığı acıların insani boyutunu anladığını söyleyen Avn, ancak meselenin Lübnan'ın güvenlik, ekonomik, finansal boyutta kapasitesini aştığını ve soruna çözüm bulunması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Avn, ESCWA temsilcilerinin, şer güçlerin Arap ülkelerini parçalamak için birleştiği, vatandaşların sığınmacı kamplarında ölüm ya da sefalet arasında seçim yapmaya zorlandığı bir zamanda Arap dünyasında kapsamlı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı görüşmek için bir araya geldiğine dikkati çekti.

Yolsuzlukla hesaplaşma vaktinin geldiğini dile getiren Avn, devletin hakkına saldırarak, hukuki ve ahlaki yasaları ihlal ederek, yasa dışı kazanımlar elde edilmesi konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

- Yarın 400 Suriyeli ülkesine dönecek

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Tuğgeneral Abbas İbrahim, başkent Beyrut'ta düzenlenen "Siber alem aracılığıyla İsrail'in tehlikelerine karşı bilinçlenme" adı altında düzenlenen konferansta yaptığı basın açıklamasında Arsal'da kalan Suriyeli sığınmacılardan 400 kişilik bir grubun yarın ülkesine döneceğini belirtti.

Diğer sığınmacılara dair bilgi vermeyen İbrahim, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle (BMMYK) dönüş aşamasını koordine ettiklerini, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için BMMYK'ya mesaj gönderdiklerini aktardı.

BMMYK'nın 2017 verilerine göre Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 997 bin olduğu kaydedildi.

Lübnanlı yetkililer, geçen aylardan bu yana Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara, ülkelerine dönme çağrısı yapıyor. Yetkililer, ülkedeki sığınmacıların sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, daha önceki açıklamalarında ülkedeki sığınmacı sayısının ülkenin ekonomik, mali, güvenlik olarak yük ve kapasitesini aştığını belirtmişti.

Nisan ayında Esed rejimi ile Lübnan Emniyeti koordinasyonunda 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.

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Lübnan mişel avn Suriye

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