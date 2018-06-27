Lübnan Cumhurbaşkanından sığınmacı krizine çözüm çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli sığınmacı krizine çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduklarını vurgulayarak, uluslararası topluma, sığınmacıların en kısa zamanda ülkelerine dönüşüne yardım etme çağrısında bulundu.

Avn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 30. BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriyeli sığınmacı krizine çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma, sığınmacıların en kısa zamanda ülkelerine dönüşüne yardım etme çağrısında bulunan Avn, "Lübnan, zor ve olağanüstü şartlar içindeyken, Suriye'deki savaşın neden olduğu insani trajedi ve bölgemizdeki istikrarsızlık sebebiyle ekonomik, mali ve sosyal imkanlarından fazlasını ödemek zorunda bırakıldı." dedi.

Sığınmacıların yaşadığı acıların insani boyutunu anladığını söyleyen Avn, ancak meselenin Lübnan'ın güvenlik, ekonomik, finansal boyutta kapasitesini aştığını ve soruna çözüm bulunması konusunda kararlı olduklarını belirtti.