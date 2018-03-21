BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, "Filistin ve Suriye" dışında farklı ülke vatandaşlarıyla evli Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık verilmesi konusunda çalışmaların başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Basil, Anneler Günü münasebetiyle başkent Beyrut'taki bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Basil, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması çerçevesinde anayasa ve uluslararası anlaşmalara dayanarak, Lübnanlı kadın ve erkekler arasında eşitliğin sağlanması amacıyla bir girişimin yürütüldüğünü söyledi.

"Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ile Filistin ve Suriye dışında farklı ülke vatandaşlarıyla evli Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık hakkı verilmesini öngören bir yasa tasarısı sunacağız." diyen Basil, iki ülkenin istisna edilmesi hakkında ise şunları söyledi:

"Anayasa, yurt ve vatan edinilmesini yasaklıyor. Ayrıca Lübnan devleti, Filistinli mülteciler ile Suriyeli sığınmacıların geri dönme hakkında ısrarcı."

Lübnan İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, ülkede yaklaşık 980 bin Suriyeli sığınmacı, yarım milyondan fazla da Filistinli mülteci bulunuyor.