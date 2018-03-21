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Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan "kısıtlı vatandaşlık hakkı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Basil, "Filistin ve Suriye" dışında farklı ülke vatandaşlarıyla evli Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık hakkı verilmesi için çalıştıklarını belirtti

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, "Filistin ve Suriye" dışında farklı ülke vatandaşlarıyla evli Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık verilmesi konusunda çalışmaların başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Basil, Anneler Günü münasebetiyle başkent Beyrut'taki bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Basil, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması çerçevesinde anayasa ve uluslararası anlaşmalara dayanarak, Lübnanlı kadın ve erkekler arasında eşitliğin sağlanması amacıyla bir girişimin yürütüldüğünü söyledi.

"Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ile Filistin ve Suriye dışında farklı ülke vatandaşlarıyla evli Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık hakkı verilmesini öngören bir yasa tasarısı sunacağız." diyen Basil, iki ülkenin istisna edilmesi hakkında ise şunları söyledi:

"Anayasa, yurt ve vatan edinilmesini yasaklıyor. Ayrıca Lübnan devleti, Filistinli mülteciler ile Suriyeli sığınmacıların geri dönme hakkında ısrarcı."

Lübnan İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, ülkede yaklaşık 980 bin Suriyeli sığınmacı, yarım milyondan fazla da Filistinli mülteci bulunuyor.

Fransa'nın manda yönetimi dönemine tekabül eden 1925'te çıkarılan yasaya göre, Lübnanlı babadan doğan çocuklar ülke vatandaşı kabul ediliyor.

Lübnan'da 2011'de başlatılan "Benin Uyruğum" kampanyası koordinasyon heyetine göre, halihazırda yaklaşık 70 bin Lübnanlı kadın farklı ülke vatandaşlarıyla evli. Yabancı eşlerle kurulan ailelerde dünyaya gelen 100 binden fazla çocuk ise Lübnan vatandaşlığı almayı bekliyor.

Çocuklarına Lübnan vatandaşlığı verilmesini isteyen kadınlar, zaman zaman düzenlediği gösterilerle bu durumu protesto ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Lübnan Suriye

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