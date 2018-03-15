Lübnan Güvenlik Güçlerine Uluslararası Destek Toplantısı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "İsrail, Lübnan’a yönelik en büyük tehdit. Egemenliğimize yönelik her gün gerçekleşen ihlaller sona ermeli." dedi. İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek için Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin yanı sıra 40’tan fazla ülkeden temsilci katıldı. İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Lübnan kurumlarına güvenlik güçlerinden başlayarak çok güçlü destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Alfano, güvenlik kuvvetlerinin güçlendirilmesiyle Lübnan’ın hem toprak ve sınırlarını korumasına yardımcı olunacağını hem de devlet dışı aktörlerin ve bölgesel krizin etkilerine karşı Lübnan’a bağışıklık kazandırılacağını dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Hariri, BM Genel Sekreteri Guterres ve İtalya Başbakanı Gentiloni ile açılış konuşmalarının ardından yaptığı basın açıklamasında, bugünkü toplantıya katılımların, ülkelerin Lübnan’ın güvenlik ve istikrarına verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Birlikte güçlü bir ortaklık geliştirilebileceğini aktaran Hariri, istikrar ve güvenliğin ekonomik kalkınma ve refahın da kilit noktası olduğunun altını çizdi. Hariri, ülkesinin güvenlik güçleri konusunda belirlenen uzun reform ajandası çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya hazır ve kararlı olduğunu bildirdi. Hariri, “İsrail, Lübnan’a yönelik en büyük tehdit. Egemenliğimize yönelik her gün gerçekleşen ihlaller sona ermeli.” dedi. - "Lübnan, bölge istikrarı için temel sütun" BM Genel Sekreteri Guterres de uluslararası toplumun Lübnan ile dayanışma göstermesi gerektiğini belirterek “Lübnan, bölgedeki istikrar için temel sütunlardan biridir.” diye konuştu. Guterres, bu nedenle Lübnan’ın muhafazasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.