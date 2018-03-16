Lübnan Güvenlik Güçlerine Uluslararası Destek Toplantısı

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Ordu ve iç güvenlik güçlerinin kapasitesi ile devlet kurumlarının güçlendirilmesi Lübnan'ın bölgesel krizlerden korunması açısından çok önemli." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek için Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin yanı sıra 40’dan fazla ülkeden temsilcisi katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Lübnan'ın güvenlik güçlerinin desteklenmesine ilişkin, "Ordu ve iç güvenlik güçlerinin kapasitesi ile devlet kurumlarının güçlendirilmesi Lübnan'ın bölgesel krizlerden korunması açısından çok önemli." dedi.

Alfano, öte yandan uluslararası çabaların, Lübnan'ın karakteri olarak nitelenebilecek diyalog ve çoğulculuk ruhuna katkıda bulunabileceğini söyledi.

"Nijer İçişleri ve Savunma bakanlarının Nijer'in İtalya'nın ülkeye askeri birlik göndermesini istemediği" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Alfano, askeri misyon talebinin Nijer yetkililerinden geldiğini ve bunun sonucunda İtalyan Parlamentosunda onaylandığını belirtti. Alfano, bundan sonraki sürecin de Nijer yetkililerinin talebine göre yönleneceğini aktardı.

Lübnan Başbakanı Hariri, ülkesinin, devlet kurumlarının sağlamlaştırılması ve istikrar ile güvenliğin korunması yönünde çaba sarf ettiğini vurguladı.

Ülkesinin ayrıca ekonomik reformları da hayata geçirme gayreti içinde olduğunu aktaran Hariri, Lübnan'a ordu ve iç güvenlik güçleri için 400 milyon avroluk yardım yapacağını açıklayan Fransa ve Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin bölge ve dünya için öneminin altını çizen tüm ülkelere teşekkür etti.

BM Lübnan Özel Temsilcisi Kardel de "Bugün, uluslararası toplumun Lübnan'ın istikrar, güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda birlik ve tam destek içinde olduğunun göstergesidir." diye konuştu.