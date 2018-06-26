Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in Akdeniz'de ülkesi ile arasındaki deniz sınırını çizmeyi reddetmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, "Lübnan İçin Amerikan Görev Gücü" temsilcilerini başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Avn, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına değindi. Avn, "İsrail hâlâ petrol ve gaz aramasının başladığı münhasır ekonomik bölgeye bitişik deniz sınırını çizmeyi reddediyor." dedi.

Avn, ülkenin güney kara sınırının çizilmesi ve yeşil hatta anlaşmazlık yaşanan noktaların düzeltilmesi için ise Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin Birleşmiş Milletler üzerinden devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın askeri ve güvenlik güçleri aracılığıyla, İsrail tarafından işgal edilenler hariç tüm topraklarında egemen olduğunu kaydetti.

Suriyeli mülteciler ve Lübnan ekonomisine yönelik zararlarına da değinen Avn, ABD'ye Suriye krizine siyasi çözümü beklemeden mültecilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere kademeli olarak dönmelerini sağlamak için Lübnan'a yardımcı olması çağrısında bulundu.