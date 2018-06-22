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Lübnan-İsrail sınırında verici alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

Lübnan askeri istihbaratı ülkenin güneyindeki Kefr Şuba tepelerinde İsrail'e ait bir verici tespit ederek, etkisiz hale getirdi

BEYRUT (AA) - Lübnan askeri istihbaratının ülkenin güneyindeki Kefr Şuba tepelerinde İsrail'e ait bir verici tespit ettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansının haberine göre, Lübnan askeri istihbaratı ülkenin güneyinde İsrail işgalinde bulunan Şeba çiftlikleri sınırına yakın Kefr Şuba tepelerinde, İsrail'e ait bir verici tespit etti.

Haberde askerler tarafından imha edilen vericinin Şeba Çiftlikleri'nden 700 metre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

- Lübnan-İsrail sınırındaki son durum

İsrail ile Lübnan arasında bulunan mayınlı bölgenin İsrail tarafında, elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.

Sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

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israil Kefr Şuba Lübnan Şeba çiftlikleri

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