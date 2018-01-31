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Lübnan ordusundan Arsal'daki mülteci kamplarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 00:00 | Son Güncelleme

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Arsal kasabasında Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarına düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Suriye sınırında yer alan Arsal kasabasının dağlık bölgesindeki bazı mülteci kamplarına düzenlenen operasyonda, 23 Suriyelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan mültecilerden 7'sinin Suriye'deki terörist gruplarla iletişim içinde oldukları, diğer 16'sının ise çeşitli nedenlerden dolayı arandıkları için gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Gözaltına alınan Suriyeli mültecilerin, yetkili makamlara teslim edildiği ve soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

- Lübnan ordusunun Suriyeli mültecilere yönelik operasyonları

Lübnan ordusu tarafından 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 20 ve geçen Ekim ayında bir haftada 99 Suriyeli mülteci, terörle suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Bekaa Vadisi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı bir mülteci kampına 2017'nin Temmuz ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyelilerden dördünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Ordudan yapılan açıklamada, gözaltına alınan dört kişinin "sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, bazı yerel kaynaklar bu kişilerin gözaltı sırasında yapılan işkence nedeniyle öldüğünü iddia etmişti. Ölen kişilerin ailelerine verilen cenazelerin medyaya yansıyan fotoğraflarında ağır darp ve işkence izleri görülmüştü.

Lübnan ordusunun bu operasyonları gerçekleştirdiği Arsal'ın dağlık bölgesine, uzun yıllardır gazetecilerin girmesi yasak. Geçen yıllarda bölgeye kaçak yollarla girmeyi başaran bazı insan hakları kuruluşları ve konuyu yakından takip eden aktivistler, Lübnan ordusunun bu operasyonları, Suriyeli mültecileri bıktırmak ve ülkelerine dönmeye zorlamak için yaptığını iddia ediyor.

(AA)

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