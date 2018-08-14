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Lübnan ordusundan sınırların korunması vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn: "Güvenlik ve istikrarın sürdürülebilmesi için önemli bir adım olan sınırların kontrolünü ciddi anlamda önemsiyoruz"

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, sınırların kontrol altına alınması konusunu ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Riyak Hava Üssü'ndeki askeri eğitim merkezinde ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard ve İngiltere'nin Beyrut Büyükleçisi Hugo Shorter'ın katılımıyla Lübnan kara sınırlarının korunması için ABD-İngiltere Yardım Programı Yüksek Komite Toplantısı düzenlendi.

Avn, başkanlığını yaptığı toplantıda, zorluklar ve tehlikelerle dolu bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Güvenlik ve istikrarın sürdürülebilmesi için önemli bir adım olan sınırların kontrolünü ciddi anlamda önemsiyoruz." dedi.

İngiltere tarafından finanse edilen Sınır Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nin bu yönde atılan önemli bir adım olduğunu belirten Avn, böylece askerlerin kendilerine emanet edilen görevleri yerine getirmeye hazır olacaklarını söyledi.

Lübnan ordusu, sınırın güvence altına alınması ve Beyrut savunma sisteminin kapasitesinin artırılması çerçevesinde 14 Ağustos 2017'de ABD'den onlarca tank ve askeri mekanizma teslim almıştı.

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Avn Lübnan sınır

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