Lübnan, petrol kaynaklarından yararlanma konusunda kararlı

Avn, yeni hükümetin gecikmesi nedeniyle yaşanan krizin içinden çıkılması için geçen mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri ile iş birliği yapma niyetini yineledi.

Lübnan'daki yeni hükümeti kurma çalışmalarına da değinen Avn, kurulacak hükümetin ülkedeki tüm kesimleri toplayacağını ifade ederek herhangi bir bileşenin ötekileştirilmemesi ya da yönetimin herhangi bir kesimin elinde tekelleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"İsrail'in tüm çabaları, petrol servetimizden yararlanma konusundaki kararlılığımızı engelleyemeyecek." diyen Avn, Lübnan'ın yakın zaman içinde petrol ülkeleri arasına gireceğini ifade etti.

Avn, Lübnan ordusunun 73. kuruluş yıl dönümüyle eş zamanlı şekilde düzenlenen Beyrut'taki Askeri Akademi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, "Ülkenin güneyinin, İsrail'in emellerine karşı uluslararası güçlerle koordineli şekilde tam bir iş birliğiyle korunması konusunda ordunun rolü devam ediyor." dedi.

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in çabalarına rağmen ülkelerindeki petrol kaynaklarından yararlanma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Gelecek dönemde öncelikli hedeflerinin "ekonomik kalkınma, yolsuzlukla mücadele, güçlü ve yetenekli bir devlet, sığınmacıların güven içinde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması" gibi başlıklar olduğunu vurgulayan Avn, sığınmacıların güvenli şekilde dönüşleri için pratik tedbirler hedefleyen girişimlerde bulunan herkese ülkesi adına şükranlarını ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardır devam eden deniz sınırı anlaşmazlığı, son dönemde daha fazla gündeme gelerek bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmuştu.

Lübnan, 9 Şubat'ta Rus doğalgaz şirketi Novatek, Fransız şirket Total ve İtalyan şirket Eni ile Akdeniz'de kendi karasularında yer alan 4. ve 9. bloklarında jeolojik arama çalışmaları yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi, İsrail sınırına paralel olarak uzanan Blok 9'un bir bölümünün, İsrail karasuları içinde yer aldığını iddia etmiş, bu durum iki ülke arasında gerginliği tırmandırmıştı.

