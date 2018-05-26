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Lübnan Suriye'nin gayrimenkul yasasının "sığınmacıların dönmesini engelleyeceğinden" endişe ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Lübnan Suriye'nin gayrimenkul yasasının "sığınmacıların dönmesini engelleyeceğinden" endişe ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Beşşar Esed rejimi tarafından çıkarılan ve Suriyelilerin ülkelerinde bıraktıkları gayrimenkullere el konulmasını öngören "10 sayılı gayrimenkul yasasıyla" ilgili Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e birer mesaj gönderdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Basil, Suriyeli mevkidaşı Muallim'e gönderdiği mesajında yasa ile ilgili endişelerini ifade etti.

Yasanın, Suriyeli sığınmacıların gayrimenkul mülkiyetlerinin ispatını zorlaştırdığını dolayısıyla ülkelerine dönmekten onları vazgeçireceğini belirten Basil, Suriyeli sığınmacılara gayrimenkul mülkiyetlerini ispat için verilen 30 günlük sürenin kısıtlılığıyla ilgili olarak da kaygı içerisinde olduklarını aktardı.

Sığınmacıların verilen süre zarfında gayrimenkullerini tespit ettirme imkanı olmadığını belirten Basil, bu durumun sığınmacıların mallarının elinden çıkmasına ve ulusal kimliklerini kaybetme hissine yol açacağını ve nihayetinde Suriye'ye dönüşleri konusundaki en önemli teşvikin ortadan kalkmasına neden olacağını ifade etti.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mesajında Basil, Suriyeli sığınmacıların gayrimenkulleri üzerindeki hakkının korunması için çalışma çağrısında bulundu.

Basil, BM'ye Lübnan'daki tüm Suriyeli sığınmacıların bu yasa hakkında bilgilendirilmesi ve ülkelerine dönmeleri amacıyla gayrimenkullerini tespit ettirmeleri için gerekenleri yapmaları konusunda teşvik edilmesi sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Lübnanlı bakan ayrıca BM'den sığınmacılar konusundaki politikalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesini talep etti.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi tarafından çıkarılan ve Suriyelilerin ülkelerinde bıraktıkları gayrimenkullere el konulmasını öngören "10 sayılı gayrimenkul yasası", yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan'da tartışmalara neden oldu.

BM'nin 2016 yılı verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 1,2 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Lübnan makamları ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Lübnan Suriye

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