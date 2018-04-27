Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışında oy kullanıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın kurulduğu 1920 tarihinden bu yana ilk kez yurt dışındaki gurbetçiler genel seçimler için sandık başına gitti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, bakanlık binasında yaptığı açıklamada, "Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarımız oy kullandı." dedi.
Seçim merkezlerine oy kullanmaya giden 82 bin 970 seçmen olduğunu ifade eden Basil, sandık başına gitmek için uzak bölgelerden de gelenler olduğunu, gelecek dönemlerde daha fazla sayıda seçim merkezi oluşturacaklarını kaydetti.
Basil, ayrıca yurt dışındaki Lübnanlılara oy kullanma çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Amman, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır'daki Lübnanlıların oy kullanmak için sandık başına gittiği belirtildi.
Ülkede 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için yurt dışında yaşayan Lübnanlıların 27, 28 ve 29 Nisan'da oy kullanacağı ifade ediliyordu.
Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.
Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara da ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı bir hukuki durumu olmaması kaydıyla sandık başına gitme hakkı veriliyor.
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü
PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum