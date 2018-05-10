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Lübnan topraklarına füze düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Lübnan topraklarına füze düştü

BEYRUT (AA) - İsrail ile Suriye topraklarından düzenlenen karşılıklı füze saldırıları sırasında atılan füzelerden birinin Lübnan topraklarına düştüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Hebbariyye kasabası yakınlarına düşen füze can kaybına neden olmazken bölgede maddi hasar oluştu.

Söz konusu füzenin Lübnan ordusunda görev yapan mühendislerden oluşan bir ekip tarafından bulunarak askeri bölgeye taşındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan bu gece yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket attığı belirtilmişti.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedilmişti.

İsrail Ordu Sözcülüğü, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait birçok hedefi vurduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
füze saldırıları israil Lübnan Suriye

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