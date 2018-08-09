Lübnan UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını istiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılması çağrısını yineledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, UNIFIL Komutanlığını görevini devralan İtalyan General Stefano Del Col'u Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalma ve UNIFIL'in güneyde güven ve istikrarı sağlaması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Avn, İsrail'in BM kararlarına yönelik ihlallerine vurgu yaptı.

Ülkesinin, İsrail'in söz konusu ihlallerinin önüne geçecek UNIFIL'in katkılarından umutlu olduğuna dikkati çeken Avn, güney bölgesinde yaşanan bireysel olayları çözme konusunda Lübnan ordusu ile uluslararası güçler arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

Avn, UNIFIL'in kurulduğu amaç doğrultusunda hiçbir değişikliğe gidilmeden göreve devam etmesini talebinde bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı, daha önce de bu yöndeki isteğini dile getirmişti.