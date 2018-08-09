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Lübnan UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması talebini tekrarladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılması çağrısını yineledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, UNIFIL Komutanlığını görevini devralan İtalyan General Stefano Del Col'u Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalma ve UNIFIL'in güneyde güven ve istikrarı sağlaması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Avn, İsrail'in BM kararlarına yönelik ihlallerine vurgu yaptı.

Ülkesinin, İsrail'in söz konusu ihlallerinin önüne geçecek UNIFIL'in katkılarından umutlu olduğuna dikkati çeken Avn, güney bölgesinde yaşanan bireysel olayları çözme konusunda Lübnan ordusu ile uluslararası güçler arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

Avn, UNIFIL'in kurulduğu amaç doğrultusunda hiçbir değişikliğe gidilmeden göreve devam etmesini talebinde bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı, daha önce de bu yöndeki isteğini dile getirmişti.

General Del Col da UNIFIL'in, güney bölgesindeki sınırda güven ve ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarına Lübnan ordusuyla koordineli devam edeceğini ifade etti.

Del Col, UNIFIL görev süresinin bir yıl uzatılmasıyla ilgili BMGK'de gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere bu hafta sonu ABD'nin New York kentine gideceğini kaydetti.

- UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.

Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

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