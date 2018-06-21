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"Lübnan zenginliklerinin zerresinden dahi taviz vermeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

Lübnan Savunma Bakanı Yakub Riyad es-Sarraf, İsrail ile deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin Lübnan'ın, herhangi bir hakkından ya da ülke zenginliklerinin küçük bir parçasından dahi taviz vermeyeceğini belirtti

BEYRUT (AA) - Lübnan Savunma Bakanı Yakub Riyad es-Sarraf, İsrail ile deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin Lübnan'ın, herhangi bir hakkından ya da ülke zenginliklerinin küçük bir parçasından dahi taviz vermeyeceğini söyledi.

Lübnan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'ta Malezyalı mevkidaşı Muhammed Sabu ile görüşen Sarraf, Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında, Lübnan'ın deniz sahasında doğalgaz için belirlenen 10 arama bloğundan Blok 9'un konumu nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa işaret ederek, İsrail'in sürekli olarak Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Sarraf, "Lübnan'ın, herhangi bir hakkından ya da zenginliklerinin zerresinden dahi taviz vermeyeceğini" dile getirdi.

Suriyeli sığınmacılar meselesine değinen Sarraf, sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşünü sağlamak amacıyla uluslararası toplumun Lübnan'a yardım için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Sığınmacılar krizinin ülkesine sosyal, ekonomik ve güvenlik açılarından olumsuz yansımaları bulunduğuna dikkati çeken Sarraf, Beyrut yönetiminin, sığınmacıları vatandaşlığa almayı kabul etmediğini ve Suriye'ye dönmeleri konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

Malezyalı bakan Sabu ise Lübnan'daki farklı etnik ve mezhebi grupların "örnek ortak yaşamından" övgüyle söz etti.

Görüşmede ayrıca, savunma alanında ve askeri ilişkilerin güçlendirilmesi, güney Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) güçleri içinde faaliyet gösteren Malezya birliğinin rolü konularına ağırlık verildi.

Beyrut'a bugün gelen Sabu'nun Lübnan ziyaretinin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

- Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı anlaşmazlığı

Lübnan hükümetinin, 2017'nin Ocak ayında, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunması, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden deniz sınırı anlaşmazlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Lübnan'ın bu hamlesi Blok 9'un konumu nedeniyle İsrail'in tepkisine neden oldu. Çünkü İsrail sınırına paralel olarak uzanan Blok 9'un bir bölümü, Tel Aviv'in iddiasına göre İsrail karasuları içinde yer alıyor. Ayrıca İsrail ve Lübnan deniz sınırları arasında kalan 860 kilometrekarelik 3 blok için iki ülke arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Her geçen gün daha fazla gündeme gelen doğalgaz arama ve çıkarma konusunun, bölgedeki siyasi krizi ve iki ülke arasındaki soğuk savaşı daha da artıracağı tahmin ediliyor.

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Lübnan Yakub Riyad es-Sarraf

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