"Lübnan zenginliklerinin zerresinden dahi taviz vermeyecek"

BEYRUT (AA) - Lübnan Savunma Bakanı Yakub Riyad es-Sarraf, İsrail ile deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin Lübnan'ın, herhangi bir hakkından ya da ülke zenginliklerinin küçük bir parçasından dahi taviz vermeyeceğini söyledi.

Lübnan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'ta Malezyalı mevkidaşı Muhammed Sabu ile görüşen Sarraf, Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında, Lübnan'ın deniz sahasında doğalgaz için belirlenen 10 arama bloğundan Blok 9'un konumu nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa işaret ederek, İsrail'in sürekli olarak Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Sarraf, "Lübnan'ın, herhangi bir hakkından ya da zenginliklerinin zerresinden dahi taviz vermeyeceğini" dile getirdi.

Suriyeli sığınmacılar meselesine değinen Sarraf, sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşünü sağlamak amacıyla uluslararası toplumun Lübnan'a yardım için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Sığınmacılar krizinin ülkesine sosyal, ekonomik ve güvenlik açılarından olumsuz yansımaları bulunduğuna dikkati çeken Sarraf, Beyrut yönetiminin, sığınmacıları vatandaşlığa almayı kabul etmediğini ve Suriye'ye dönmeleri konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.