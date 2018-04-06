Batılıların, Ortadoğu'da krizlerin yaşandığı bölgelere destek vererek aslında kendilerine yardım ettiğini belirten Macron, bölgesel karışıklıklarla mücadelede uluslararası toplumun Lübnan'ın arkasında olduğunu kaydetti.

Macron, kapanış konuşmasında, "Bölgesel baskılara boyun eğip çatışmaların Lübnan'a sıçramasına izin verirsek mevcut acılara acı katmış oluruz. Fransa, 500 milyon avro borç vererek Lübnan'ın yanında olduğunu gösteriyor." dedi.

Toplantıda, Lübnan'da reformların hayata geçirilmesi ve istikrarın sağlanabilmesi amacıyla uluslararası toplumun 10,2 milyar dolar borç taahhüdünde ve 860 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kapanış konuşmasını yaptığı, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve 50'ye yakın ülke ile uluslararası kuruluş temsilcisinin katıldığı Lübnan'a mali destek toplantısı Paris'te gerçekleştirildi.

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Lübnan'a destek toplantısında bu ülkeye 10,2 milyar dolar borç verme taahhüdünde ve 860 milyon dolar bağışta bulunulduğu belirtildi.

Macron, Suriye'de çatışmaların devam etmesinin, mültecilerin geri dönüşünü imkansız hale getirdiğini vurgulayarak, Lübnan'ın Suriyeli mülteciler konusunda yüklendiği sorumluluğa işaret etti ve bu konuda da destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Hariri de, ülkesinin 6 Mayıs'ta seçimlere gideceğine ve 9 yıl sonra bir ilkin yaşanacağına işaret ederek, Lübnan'ın toplantıya istikrar, ekonomik büyüme ve istihdamı artırmaya yönelik projelerle geldiğini, yapısal reformlar ve altyapı yatırımları başta olmak üzere 4 temel alanda güçlü değişikliklere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Küçük bir ülke olan Lübnan'ın siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili olağanüstü tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizen Hariri, "Suriye krizinden önce Lübnan ekonomisi yıllık ortalama yüzde 8 oranında bir büyüme hızına sahipti. Suriye'de krizin başlangıcı ve ülkemize yoğun göçmen akını sonrası bu büyüme hızı yüzde 1'e düştü." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yardım konulu benzer bir toplantı 15 Şubat'ta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmişti.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler ana temalı bir diğer toplantı da, 25 Nisan'da Avrupa Birliği (AB) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek.