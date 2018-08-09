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Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:28 | Son Güncelleme

Trablus'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: - "Şu anda bu teröristler bağımsız Türk yargısı tarafından yargılanmakta ve mahkemeler de yavaş yavaş sonuçlanmaktadır. Demokrasimiz eskisinden daha güçlüdür"

TRABLUS (AA) - Lübnan'ın Trablus kentinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Trablus Kültür Derneğinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlediği anma programı ve fotoğraf sergisine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt ile Trablus'ta yaşayan Türkler ve Lübnanlılar katıldı.

Lübnan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma etkinliği, 15 Temmuz başarısız darbe girişimini anlatan iki kısa film gösterisi ve Büyükelçi Çakıl'ın konuşmasının ardından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen darbe girişimi fotoğraflarının yer aldığı sergi alanında devam etti.

Büyükelçi, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünü anma vesilesiyle Trablus'ta bir araya geldiklerini dile getirerek, bu etkinliği organize eden Lübnanlı dostlara teşekkür etti.

Bundan iki yıl kadar önce Türkiye'nin çok şansız bir darbe girişimine tanık olduğunu hatırlatan Çakıl, o tarihte ne yazık ki 254 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 2 binden fazla kişinin yaralandığının altını çizdi.

-"Demokrasimiz eskisinden daha güçlüdür"

Türkiye'nin, tabiatıyla bu hain darbe girişiminden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, dirayetli politikası ve halk ile siyasi partilerin verdiği destekle yüzünün akıyla çıktığına dikkate çeken Çakıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazıkki darbeciler asker kıyafeti giymiş teröristler, halkımızın üzerine ateş açtılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastettiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Başkent Ankara'ya öyle zarar verdiler ki oturduğumuz semte 24 saat su verilemedi. Şu anda bu teröristler bağımsız Türk yargısı tarafından yargılanmakta ve mahkemeler de yavaş yavaş sonuçlanmaktadır. Demokrasimiz eskisinden daha güçlüdür."

Lübnan'a gelmeden önce Trablus kentinde bulunan Nur Meydanı'ında düzenlenen Türkiye'ye destek gösterilerine ait fotoğrafları gördüğü ve bundan dolayı çok duygulandığını söyleyen Büyükelçi Çakıl, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sırasında Türkiye'ye destek çıkan Lübnan halkına tekrar teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Lübnan Trablus

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