Lübnan'da 7. Türk Üniversiteleri Fuarı

Türk üniversiteleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen fuarda tanıtılıyor.

Türkiye'den OK TAMAM Şirketi ile Lübnan'dan Kur'an-ı Kerim İlimleri Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek 7. Türk Üniversiteleri Fuarı'na, Türkiye'den 15 üniversite katıldı.

Fuarın organizatörlerinden Zahir Sultan AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda, Lübnanlı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olmasının amaçlandığını söyledi.

Türkiye'deki üniversitelerin devlet tarafından desteklendiğini ve bu nedenle öğretim masraflarının daha düşük olduğunu belirten Sultan, Türkiye'deki harcamaların da Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında öğrencilerin karşılayabileceği düzeyde olduğunu aktardı.

Fuarın diğer organizatörü Hamze Tekin ise Türk üniversitelerine kaydolmak isteyen Lübnanlı öğrencilerin fuara yoğun katılım gösterdiğini ifade etti.

Ekonomi Bakanlığının, üniversitelerdeki eğitim düzeyinin uluslararası standartlara taşınması için çalıştığını dile getiren Tekin, Lübnanlı öğrencilerin Türkiye'ye gidip eğitim almayı istediğine dikkati çekti.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) verilerine göre, Türk üniversitelerinde 180 ülkeden 108 bin öğrenci bulunuyor.

