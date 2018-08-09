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Lübnan'da bakanlıkların dağılımı nedeniyle hükümet kurulamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri: - "Önümüzdeki günlerde hükümetin kurulması yönünde olumlu gelişmelerin olmasını umuyoruz" - Hizbullah, hükümeti kurma sürecinin uzadığı ve tıkanıklığı alevlendirecek boyutlara yaklaştığı uyarısı yaptı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, üç aydır kurulamayan hükümetin bir an önce kurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde hükümetin kurulması yönünde olumlu gelişmelerin olmasını umuyoruz." dedi.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulamadığını, ülkenin bölgesel ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Hariri, herkesin ülkenin çıkarlarını korumaya istekli olduğunu ve bu isteğin sonuçlar getirmesi gerektiğini kaydetti.

-"İç sorun var o da bakanlıkların dağılımıdır"

Siyasi güçlere, partilerden önce ülkeyi düşünmeleri çağrısında bulunan Hariri, dış güçlerin müdahalelerine ilişkin ise "Dış güçlerin müdahalesi diye bir şey yok. Hükümetin kurulmasına kimseden müdahale olmadı. Dışarıdan ne müdahale ne de baskı söz konusu, iç sorun var o da bakanlıkların dağılımıdır." diye konuştu.

-Hizbullah'tan "süreç uzadı" uyarısı

Hizbullah'ın haftalık grup toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da geciken hükümeti kurma sürecinin olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, hükümeti kurmaya yönelik sürenin uzadığı ve tıkanıklığı alevlendirecek boyutlara yaklaştığı ifade edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak yeni hükümetin kurulması, bakanlıkların paylaşılması konusunda siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler gibi birtakım nedenlerden dolayı gecikti.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri

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