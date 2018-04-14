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Lübnan'da "Dünya Büyükelçilikleri Ulusal Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 03:19 | Son Güncelleme

Başkent Beyrut'taki etkinlikte Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'dan 15 ülke temsil ediliyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başlayan "Dünya Büyükelçilikleri Ulusal Günü" adlı festivale, Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'dan 15 ülke katılıyor.

Festivalde, Türkiye, Rusya, Brezilya, Fas, Sırbistan, Ermenistan, Ukrayna ve Bulgaristan'ın da arasında olduğu 15 büyükelçiliğin temsilcileri ülkelerini tanıtıyor.

Katılımcıların, ülkelerinin en geleneksel ve popüler yiyecek ve içecekleri ile meşhur el sanatlarını tanıttığı etkinlik yarın sona erecek.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, festivalde bir Türk kültür mirası olan gölge oyunu Hacivat-Karagöz gösterisinin de yapılacağını söyledi.

Ermumcu ayrıca Türk kahvesi ve lokumunun da çeşitli tatlarıyla fuarı tatlandıracağını sözlerine ekledi.

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"Dünya Büyükelçilikleri Ulusal Günü" Festivali Lübnan

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