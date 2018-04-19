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Lübnan'da Filistin sağlık sektörüne destek konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin katıldığı "Nabız Durmayacak" isimli uluslararası konferansta Filistin sağlık sektörüne destek sağlamanın yolları aranacak

BEYRUT (AA) - Filistin'deki sağlık sektörüne destek vermek amacıyla organize edilen "Nabız Durmayacak" isimli uluslararası konferans, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başladı.

Lübnan Fetva Kurumu'nun sponsorluğunda düzenlenen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülke ile çeşitli sektörlerden 40 heyet katıldı.

Türk Kızılayı Sözcüsü Damla Demirel, konferansta yaptığı konuşmada, "Türk Kızılayı'nın 2008'den bu yana tıbbi çalışmalarını artırdığını ve Filistin'deki sağlık sektörünü desteklemek için projeler gerçekleştirdiğini" belirtti.

Normal standartlarda sağlık şartlarına sahip olmayan, temiz su sıkıntısının yaşandığı ve yeterli gıdanın bulunmadığı bölgelere destek vermeyi hedeflediklerini aktaran Demirel, özellikle sağlık alanında büyük sıkıntıların yaşandığı Gazze'ye tıbbi yardım götürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'den katılan "Medics" isimli kurumun sözcüsü İbrahim Kebi de işgal altındaki veya çatışmaların yaşandığı ülkelere acil yardımda bulunma ve ilgili kuruluşlara tıbbi istişare desteği sağlama gibi hizmetleri olduğunu söyledi. Kebi ayrıca kurumun sağlık hizmetlerinde yeterlilik ve beceri düzeyini artırma programları da yaptığını kaydetti.

Suudi Arabistan merkezli İslami Yardım Kurumu Başkanı Abdulkerim Musa ise konuşmasında Filistin halkının gücü ve cesaretinden övgüyle söz etti.

Musa, "Gazze'deki Filistin halkının gücü ve cesareti hepimize ders olmalı." dedi.

Filistin'deki sağlık sektörüne destek vermeyi amaçlayan "Nabız Durmayacak" isimli uluslararası konferansın 3 gün sürmesi planlanıyor.

İsrail'in 2007'den bu yana dış dünyayla tüm bağlantılarını kestiği Gazze Şeridi'nde, sağlık başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde hayati derecede aksaklıklar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Lübnan sağlık sektörü

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