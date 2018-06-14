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Lübnan'da Filistin yönetimi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

Lübnan'da Filistin yönetimi protesto edildi

BEYRUT (AA) - Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırması talebiyle Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye "Filistin polisinin müdahalesi" Lübnan'da protesto edildi.

Başkent Beyrut'taki Filistin Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Lübnanlı ve Filistinli aktivistler, Filistin güvenlik güçlerinin Gazze yaptırımlarının kaldırılmasını isteyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmesine ve bazı Filistinlileri gözaltına almasına tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Lübnanlı Sirin Nablusi, "Filistin emniyet güçlerinin Batı Şeria'daki göstericilere yaptığı şey, keyfi, adaletsiz ve utanç verici." dedi.

Filistinli Hamza Muhammed ise "Filistin yönetiminin yaptığı eylemin karşısında olduğumuzu göstermek için burada toplandık. Filistin yönetimi, göstericilerin yanında durması gerekirken onlara düşmanı gibi davrandı." ifadelerini kullandı.

Filistin polisi dün akşam, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde "Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırması" talebiyle gösteri düzenleyen gruba göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiş, 10 kişi atılan gazdan etkilenmişti. Filistin polisinin bazı göstericileri de gözaltına aldığı görülmüştü.

Ramallah’ta bir araya gelen yüzlerce Filistinli 11 ve 12 Haziran’da düzenledikleri gösterilerle, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme, Filistin yönetiminden Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Vilayet İşlerinden Sorumlu Müsteşarı El-Hac İsmail Cebr ise önceki gün yayımladığı bir genelgeyle ülkenin çeşitli yerlerinde Filistinliler tarafından düzenlenmesi muhtemel gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.

Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Lübnan protesto

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