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Lübnan'da genel seçim yarışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:28 | Son Güncelleme

Lübnan'da genel seçim yarışı başladı

Lübnan'da 6 Mayıs'taki genel seçimlerde milletvekili adayı olacaklar için kayıt işlemleri bugün başladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin 6 Mayıs'ta yapılacağı ve milletvekili adayı olacaklar için kayıt sürecinin bugün başladığı ilan edildi.

Aday kayıt işlemlerinin 6 Mart'ta sona ereceğinin belirtildiği açıklamada, aday olay kişilerin en son 21 Mart'ta adaylıktan geri çekilebilecekleri ve partiler arası ittifakların 26 Mart tarihine kadar açıklanması gerektiği bildirildi.

Yeni seçim sisteminin nasıl olacağı ve ayrıntılarının anlatıldığı açıklamada, İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk'un şu sözlerine yer verildi:

"Tüm Lübnan vatandaşlarından, görüşünü ifade etmek ve seçimini özgürce belirlemek için demokratik sürece katılmasını, 6 Mayıs'ta oyunu kullanmasını istiyorum. Siyasi partilerden ise gelecek seçimlerde daha fazla kadın adaya yer vermelerini rica ediyorum. Milletvekili adayı olacak kişilerin, ulusal sorumluluklarını unutmamalarını ve diğer adaylarla saygı temelinde iletişim içerisinde olmalarını temenni ediyorum."

Partilerdeki aday belirleme hazırlıkları ve siyasi müttefik olma görüşmeleri ise hız kazandı. Seçim tarihi yaklaştıkça, ittifak arayışları ve partilerin birbirlerine karşı tutumları netleşmeye başladı.

Son olarak, Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi milletvekillerinden Ammar Huri, bugün yaptığı açıklamada, Müstakbel Hareketi'nin önümüzdeki seçimlerde Hizbullah ile herhangi bir seçim iş birliğinin söz konusu olmayacağını ancak diğer siyasi partiler ile iş birliğine açık olduklarını söyledi.

- Lübnan 9 yıl aradan sonra yeniden seçimi tartışıyor

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl meclis seçimleri gerçekleştirilecek. Seçim güvenliği ve seçimler için gerekli olan teknik ve lojistik kapasite tartışmaları arasında 6 Mayıs'taki genel seçimlere hazırlık yapan Lübnan'da en son 2009 yılında genel seçimler yapılmıştı.

"1960 yasası" olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı "çoğunluk sistemi" yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan'ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirmişti.

Kısa süreli siyasi krize neden olan nispi temsilli seçim sistemini getirecek yeni seçim yasası, sorumlu Bakanlar Komisyonunun 13 Haziran'daki toplantısında sağlanan mutabakatla onaylanmıştı. Genel seçimlerin 6 Mayıs 2018'de yapılmasını içeren kararname, İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk tarafından 15 Aralık 2017'de imzalanmıştı.

Yurt dışındaki Lübnan vatandaşları ilk defa bu seçimde 40 farklı ülkede, 22-28 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Öte yandan ülkede çözüm bekleyen birtakım kronik sorunlar da varlığını sürdürüyor. Başkent Beyrut içinde günlük 3 saat, başkent dışında ise günlük 6 saati geçen "elektrik kesintileri, çöp sorunu, yolsuzluk konusu, Hizbullah'ın diğer Arap ülkelerinin iç işlerine karışması yönündeki tartışmalar" ise seçimlerde siyasi partilerin işleyeceği ve seçmenlerin cevap beklediği konular arasında yer alıyor.

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