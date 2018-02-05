Lübnan'da genel seçim yarışı başladı

"Tüm Lübnan vatandaşlarından, görüşünü ifade etmek ve seçimini özgürce belirlemek için demokratik sürece katılmasını, 6 Mayıs'ta oyunu kullanmasını istiyorum. Siyasi partilerden ise gelecek seçimlerde daha fazla kadın adaya yer vermelerini rica ediyorum. Milletvekili adayı olacak kişilerin, ulusal sorumluluklarını unutmamalarını ve diğer adaylarla saygı temelinde iletişim içerisinde olmalarını temenni ediyorum."

Yeni seçim sisteminin nasıl olacağı ve ayrıntılarının anlatıldığı açıklamada, İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk'un şu sözlerine yer verildi:

Aday kayıt işlemlerinin 6 Mart'ta sona ereceğinin belirtildiği açıklamada, aday olay kişilerin en son 21 Mart'ta adaylıktan geri çekilebilecekleri ve partiler arası ittifakların 26 Mart tarihine kadar açıklanması gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin 6 Mayıs'ta yapılacağı ve milletvekili adayı olacaklar için kayıt sürecinin bugün başladığı ilan edildi.

Partilerdeki aday belirleme hazırlıkları ve siyasi müttefik olma görüşmeleri ise hız kazandı. Seçim tarihi yaklaştıkça, ittifak arayışları ve partilerin birbirlerine karşı tutumları netleşmeye başladı.

Son olarak, Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi milletvekillerinden Ammar Huri, bugün yaptığı açıklamada, Müstakbel Hareketi'nin önümüzdeki seçimlerde Hizbullah ile herhangi bir seçim iş birliğinin söz konusu olmayacağını ancak diğer siyasi partiler ile iş birliğine açık olduklarını söyledi.

- Lübnan 9 yıl aradan sonra yeniden seçimi tartışıyor

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl meclis seçimleri gerçekleştirilecek. Seçim güvenliği ve seçimler için gerekli olan teknik ve lojistik kapasite tartışmaları arasında 6 Mayıs'taki genel seçimlere hazırlık yapan Lübnan'da en son 2009 yılında genel seçimler yapılmıştı.

"1960 yasası" olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı "çoğunluk sistemi" yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan'ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirmişti.