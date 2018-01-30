Lübnan'da hakaret videosu krizi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Meclis Başkanı Nebih Berri hakkında hakaret içeren konuşmasınıngizlice kaydedildiği görüntülerin internette yayılmasının ardından başlayan kriz devam ediyor.
Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı illerinde Şii Emel Hareketi üyeleri, dün olduğu gibi bugün de ana yolları, lastik yakarak trafiğe kapattı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve siyasi partilerden gün içerinde konu ile alakalı açıklamalar yapıldı.
- Cumhurbaşkanı Avn'dan, "sükûnet" çağrısı
Cumhurbaşkanı Avn'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, ülke siyaseti ve güvenliğini tehdit edecek olayların herkese zarar verdiği ve bir an önce sona ermesi gerektiği belirtildi.
Siyasi liderlere, sorumluluklarınızı yerinize getirin ve halka ise sakin olun çağrısının yapıldığı açıklamada, Avn'ın şu sözlerine yer verildi:
"Sokaklarda yaşanan şiddet olayları, videodaki sözlerle yapılan hatadan daha büyük bir hataya dönüştü. Şahsıma yönelik rahatsız edici ifadeleri ben affediyorum. Video nedeniyle taraf olanların da birbirlerini bağışladığını görmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü ulus herkesten daha büyüktür."
- "Herkes Lübnanlıları birleştiren değerlere saygı duymalıdır"
Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketinden, Hariri'nin başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan açıklamada, şiddet olayları yerine barışçıl iletişimin olması gerektiğine vurgu yapıldı.
Son iki gündür başta sosyal medya olmak üzere sokaklarda yapılan gösterilerde siyasi isimlere hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, "Tüm taraflar sakin olmalı ve herkes Lübnanlıları birleştiren değerlere saygı duymalıdır. Toplumsal barış ve özgür bir demokratik sistem, hepimiz için önemlidir." ifadelerine yer verildi.
- "Durumun krize dönüşmesi halinde eli bağlı durmayacağız"
Dışişleri Bakanı Basil'in partisi Özgür Yurtsever Hareketi adına basın açıklaması yapan Milletvekili İbrahim Kenan, Cumhurbaşkanı Avn'ın çağrısına kulak verdiklerini ve Basil'in, videodaki sözleri hakkında pişman olduğunu söylediğini vurguladı.
Basil'in pişman olduğunu söylemesinin ardından kendileri için sorunun bittiğini dile getiren Kenan, "Emel Hareketi üyeleri, durumu daha da kötüye götürüyorlar. Durumun krize dönüşmesi halinde eli bağlı durmayacağız." ifadelerini kullandı.
Hükümetin devam etmesi ve Lübnan'ın istikrarına önem verdiklerine dikkati çeken Kenan, "Kamu ve özel mülklerin kutsallığına, devletin kurumları ve ilkelerine herkes saygı göstermelidir." diye konuştu.
(AA)
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