Lübnan'da hakaret videosu krizi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Meclis Başkanı Nebih Berri hakkında hakaret içeren konuşmasınıngizlice kaydedildiği görüntülerin internette yayılmasının ardından başlayan kriz devam ediyor.

Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı illerinde Şii Emel Hareketi üyeleri, dün olduğu gibi bugün de ana yolları, lastik yakarak trafiğe kapattı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve siyasi partilerden gün içerinde konu ile alakalı açıklamalar yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Avn'dan, "sükûnet" çağrısı

Cumhurbaşkanı Avn'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, ülke siyaseti ve güvenliğini tehdit edecek olayların herkese zarar verdiği ve bir an önce sona ermesi gerektiği belirtildi.

Siyasi liderlere, sorumluluklarınızı yerinize getirin ve halka ise sakin olun çağrısının yapıldığı açıklamada, Avn'ın şu sözlerine yer verildi:

"Sokaklarda yaşanan şiddet olayları, videodaki sözlerle yapılan hatadan daha büyük bir hataya dönüştü. Şahsıma yönelik rahatsız edici ifadeleri ben affediyorum. Video nedeniyle taraf olanların da birbirlerini bağışladığını görmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü ulus herkesten daha büyüktür."