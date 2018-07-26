Lübnan'da haşhaş ve kenevir yetiştiriciliği yasalaşıyor

BEYRUT (AA) - RABİ DEMEC - Lübnan'da, sadece tıbbi alanda kullanılmak üzere haşhaş ve kenevir yetiştiriciliği yasalaşıyor. Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, ABD merkezli yönetim danışmanlık şirketi McKinsey & Company, 1 milyon 400 bin dolar karşılığında gerçekleştirdiği 6 aylık araştırma çalışmaları sonucu Lübnan ekonomisini kalkındırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. Ülke ekonomisini durgunluktan kurtaracak söz konusu tavsiyelerden biri de tıbbi alanda kullanmak üzere haşhaş ve kenevir yetiştiriciliğinin yasallaştırılması teklifi oldu. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bunu hızlıca dikkate alıp yasalaşmasını talep etti ve bu talebi de çeşitli partilerden geniş destek buldu. Ancak ülkede haşhaş ve kenevir ekiminin yasalaşması çağrısını ilk yapan Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat olmuştu. Yaklaşık 2 yıl önce Canbolat'ın haşhaşla ilgili talebine sert tepki gösteren siyasi partiler, bahsi geçen isteğin bu sefer Meclis Başkanı Berri'den gelmesi üzerine olumlu tavır sergiledi.

-Haşhaşın ekonomi ve işsizliğe katkısı Lübnan İlerici Sosyalist Partisi milletvekillerinden Faysal es-Sayiğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haşhaşın yetiştirilmesi konusunun ciddileştiğini ve tüm tarafların mutabakata vardığını belirtti. Bunun yakında 128 sandalyeli parlamentonun büyük çoğunluğunun onayıyla kabul edilerek yasalaşacağını savunan Sayiğ, haşhaş ve kenevir yetiştirilmesinin yasalaşmasıyla da ülkenin doğusunda yer alan Beka vilayetindeki gençlere yeni iş imkanları sağlanacağını söyledi. Beka bölgesinde verimli arazilerin ve yeterli su kaynaklarının varlığına işaret eden Sayiğ, "Canbolat'ın, haşhaş yetiştiriciliğin yasalaşması yönünde sunduğu teklif herkes tarafından alay konusu olmuştu ancak Amerika'nın araştırmaları sonucu gelen aynı teklif herkesin onayını aldı." dedi. Meclis Başkanı Berri'nin, haşhaş ekiminin yasalaşması yönünde bir taslak geliştirmek üzere Maliye Bakanlığından bir komiteyi görevlendirdiğini aktaran Sayiğ, ekonomi ve sağlık sektörüne katkısından ötürü ABD, Kanada ve Hollanda'nın haşhaş yetiştiriciliğini yasalaştırdığına dikkati çekti.

Lübnan'da da haşhaş ekiminin uyuşturucudan uzak şekilde yasalaşacağına işaret eden Sayiğ, "Bu yasanın çıkmasıyla Beka'da uyuşturucu ticaretini yapan yüzlerce kaçakçının önüne geçilecek. Güvenlik güçlerimiz aylardan beri söz konusu uyuşturucu kaçakçılarını yakalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'nden milletvekili ve ülkenin eski Sağlık Bakanı Maryu Avn, kendilerinin de haşhaşla ilgili yasalaşma sürecini desteklediklerini dile getirerek, ancak kenevir ekiminin sadece Tarım Bakanlığının izni ve Sağlık Bakanlığının denetiminde olacak şekilde tıbbi amaçlarla sınırlı tutulması gerektiğini kaydetti. Lübnanlı Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da Canbolat'tan sonra haşhaş ve kenevir ekiminin yasalaşması çağrısı yapan ikinci isim oldu. Lübnan Güçleri Partisi'nden milletvekili Tuni Habşi, haşhaşla ilgili taslağın yasalaşması için parlamentoda yapılacak oylamada evet diyeceklerini belirterek, "Bu yasa, ekonomik duruma katkı sunacaktır." dedi.