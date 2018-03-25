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Lübnan'da Hizbullah'ın seçim adaylarına "Esed'e bağlılık" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 23:26 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri: - "Görünüşe göre Trablus ve kuzeyin kararının muhalif gruplara teslim edildiği zamanları ve vesayet dönemini özleyenler var. Kim olduklarını hepimiz biliyoruz. Onlar Beşşar'ın ve Hizbullah'ın listelerindekiler"

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkedeki genel seçimlerde kuzey illerinden aday olanlar başta olmak üzere bazı Hizbullah adaylarını, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine bağlı olmakla suçladı.

Trablus kentinde Müstakbel Hareketi'nin kuzey bölgesi için hazırladığı aday listesini açıklamak üzere düzenlenen törende konuşan Hariri, "Görünüşe göre Trablus ve kuzeyin kararının muhalif gruplara teslim edildiği zamanları ve vesayet dönemini özleyenler var. Kim olduklarını hepimiz biliyoruz. Onlar Beşşar'ın ve Hizbullah'ın listelerindekiler." ifadesini kullandı.

Kuzey bölgelerinin kararının "istila edildiği zamanlara" ve "fitne dönemine" geri dönülmeyeceğini ifade eden Hariri, "Biz denklemi değiştirdik, herkesi Lübnan'ın himayesinin Arap ülkelerinin müdahale etmemesine bağlı olduğunu kabul etmeye teşvik ettik ve Suriye yangının ülkemize sıçramasını engelledik." dedi.

Lübnan'da 1975-1989 yılları arasında süren iç savaş boyunca Suriye ülkede geniş bir nüfuz elde etmişti.

Ülkedeki 15 yıllık iç savaşın ardından başbakan olan Refik Hariri'nin, 14 Şubat 2005'te bombalı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından gözler Lübnan'da askeri varlığını sürdüren Suriye rejimi ve müttefiklerine çevrilmişti.

Uluslararası alanda giderek daha da baskı altında kalan Suriye rejimi, 1976'da Lübnan iç savaşına müdahale için getirdiği ordusunu, yaklaşık 30 yıl sonra 26 Nisan 2005'te tamamen çekmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
genel seçim Lübnan Saad el-Hariri

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