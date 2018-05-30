Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin oluşturacağı hükümete "tüm ulusal partilerin" dahil edilmesini umduklarını belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyesi Darrell Issa ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Avn, yeni hükümetin kurulmasının ardından ülkede siyasi istikrarın artacağını savunarak, "Birtakım zorlukların üstesinden gelmek için yeni hükümete tüm ulusal partilerin dahil edilmesini ümit ediyorum." dedi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 24 mayısta hükümeti kurma görevini Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri’ye vermişti.
- Suriyeli sığınmacılar için güvenli bölge
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD'li heyetle Suriyeli sığınmacılar meselesini de ele alarak, sığınmacıların ülkelerine dönebilmesi için güvenli bölgelerin oluşturulması talebinde bulundu.
Avn, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için "kapsamlı siyasi çözümün beklenmemesi" gerektiğini ifade etti.
- "İsrail, Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürüyor"
Avn, İsrail-Lübnan arasıdaki sınır gerginliğine de değindi.
Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkenin güneyde istikrarı koruma ve sınırda askeri operasyonun olmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduklarını ifade etti.
Ülkesinin bu kararı her yönüyle uygulamaya özen gösterdiğini ve istenilen sonuçlara ulaşana kadar müzakerelere devam edileceğini söyleyen Avn, şunları kaydetti:
"Lübnan BMGK'nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğu halde, İsrail, Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürüyor. İsrail'in, özellikle güney sınırı boyunca sürdürdüğü, kara ve deniz ihlallerini bırakması gerekiyor."
Siyasi krizlere, birçok defa çatışmalara ve büyük göçlere tanıklık eden 87 kilometrelik Lübnan-İsrail sınırı, İsrail'in sınıra duvar örmeye başlamasının ardından yeniden uluslararası gündeme gelmeye ve tartışılmaya başlanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı da sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.
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