HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: "Birtakım zorlukların üstesinden gelmek için yeni hükümete tüm ulusal partilerin dahil edilmesini ümit ediyorum" "Lübnan BMGK'nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğu halde, İsrail, Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürüyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin oluşturacağı hükümete "tüm ulusal partilerin" dahil edilmesini umduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyesi Darrell Issa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Avn, yeni hükümetin kurulmasının ardından ülkede siyasi istikrarın artacağını savunarak, "Birtakım zorlukların üstesinden gelmek için yeni hükümete tüm ulusal partilerin dahil edilmesini ümit ediyorum." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 24 mayısta hükümeti kurma görevini Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri’ye vermişti.

- Suriyeli sığınmacılar için güvenli bölge

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD'li heyetle Suriyeli sığınmacılar meselesini de ele alarak, sığınmacıların ülkelerine dönebilmesi için güvenli bölgelerin oluşturulması talebinde bulundu.

Avn, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için "kapsamlı siyasi çözümün beklenmemesi" gerektiğini ifade etti.

- "İsrail, Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürüyor"

Avn, İsrail-Lübnan arasıdaki sınır gerginliğine de değindi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkenin güneyde istikrarı koruma ve sınırda askeri operasyonun olmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduklarını ifade etti.

Ülkesinin bu kararı her yönüyle uygulamaya özen gösterdiğini ve istenilen sonuçlara ulaşana kadar müzakerelere devam edileceğini söyleyen Avn, şunları kaydetti:

"Lübnan BMGK'nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğu halde, İsrail, Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürüyor. İsrail'in, özellikle güney sınırı boyunca sürdürdüğü, kara ve deniz ihlallerini bırakması gerekiyor."

Siyasi krizlere, birçok defa çatışmalara ve büyük göçlere tanıklık eden 87 kilometrelik Lübnan-İsrail sınırı, İsrail'in sınıra duvar örmeye başlamasının ardından yeniden uluslararası gündeme gelmeye ve tartışılmaya başlanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı da sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!
Kilis'te İHH Suriyeli 600 yetim ve öksüz çocuğu iftar verdiKilis'te İHH Suriyeli 600 yetim ve öksüz çocuğu iftar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'li heyet Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn saad hariri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! NATO raporunda PYD/YPG detayı!

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.