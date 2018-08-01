Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkedeki hükümet kurma çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunların suni olduğunu söyledi.
Başkent Beyrut'ta, lideri olduğu Müstakbel Hareketinin toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hariri, hükümet kurma çalışmalarında karşılaştıkları meselelerin, hükümetin kurulmasına engel olanlar tarafından üretilen suni sorunlar olduğunu belirtti.
Hariri, "Ben çoğunluk hükümetinden değil, uzlaşıdan yanayım. Siyasi güçlerin ulusal birlik hükümeti üzerinde vardığı uzlaşı, tüm gurupların hükümette yer alması içindir." dedi.
Gazetecilerin Suriye ile ilgili bir sorusu üzerine Hariri, "Tüm dengeler değişse bile yakın veya uzak bir zaman dilinde Suriye'yi ziyaret etmem imkansız. Lübnan'ın çıkarları bunu gerekli kılarsa o zaman benim dışımda birini ararsınız." ifadelerini kullandı.
Hariri, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesine sıcak bakan ve bu ülkeyi ziyaret eden ismini açıklamadığı bazı Lübnanlı yetkilileri eleştirmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak yeni hükümetin kurulması, bakanlıkların paylaşılması konusunda siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler gibi birtakım nedenlerden dolayı gecikti.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!
Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...
Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum