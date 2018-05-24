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Lübnan'da hükümeti kurma görevi Hariri'ye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Başbakan Saad Hariri’ye verdi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri’ye verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, 128 milletvekili ile yaptığı istişare sonrası yeni kabineyi kurmak üzere mevcut Başbakan Hariri’yi görevlendirdiği belirtildi. Mecliste yapılan oylamada 111 milletvekilinin Hariri'ye onay verdiği, 13'ü Hizbullah’ın parlamentodaki siyasi kanadı “Direnişe Vefa Bloğu"ndan 17 vekilin ise ret ve çekimser oy kullandığı kaydedildi.

- Bir önceki Riyad ziyaretinde istifasını açıklamıştı

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.

- Saad Hariri kimdir?

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri (48), 2005'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğlu. Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketi'nin başına geçen Hariri, ‎2009-2011 yıllarında başbakan olarak görev yaptı. Hariri'nin başbakanlığındaki hükümet, "2011'de Refik Hariri soruşturmasında Hizbullah'ın cinayetle ilişkilendirilmesi" sonucu hükümet ortakları Hizbullah ve müttefiki partiler tarafından düşürülmüştü.

Hariri, siyasetçi kimliğinin yanında babasından kalan inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle de Lübnan'ın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor.

Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn, yeni hükümeti kurma görevini 3 Kasım 2016'da eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti. Siyasi gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan sonra Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, 18 Aralık 2016'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından onaylanmıştı. Hariri'nin kurduğu ve Hristiyan Ketaib Partisi dışında tüm grupların yer aldığı hükümet 28 Aralık 2016'da güvenoyu almıştı.

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