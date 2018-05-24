Lübnan'da hükümeti kurma görevi Hariri'ye verildi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri’ye verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, 128 milletvekili ile yaptığı istişare sonrası yeni kabineyi kurmak üzere mevcut Başbakan Hariri’yi görevlendirdiği belirtildi. Mecliste yapılan oylamada 111 milletvekilinin Hariri'ye onay verdiği, 13'ü Hizbullah’ın parlamentodaki siyasi kanadı “Direnişe Vefa Bloğu"ndan 17 vekilin ise ret ve çekimser oy kullandığı kaydedildi.

- Bir önceki Riyad ziyaretinde istifasını açıklamıştı

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.