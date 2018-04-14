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Lübnan'da İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:05 | Son Güncelleme

Başkentteki Mar İlyas Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinli genç, İsrail bayrağını ateşe vererek, Filistin bayrağını göndere çekti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki mülteci kampında bir grup Filistinli, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün üçüncü cuma etkinlikleri kapsamında İsrail'i protesto etti.

Filistinli mültecilerin kaldığı Mar İlyas Mülteci Kampı'nda bir grup genç, cuma namazının ardından İsrail bayrağını ateşe vererek, Filistin bayrağını göndere çekti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil bayrağı Lübnan

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