Lübnan'da basın mensupları ve aktivistler, "keyfi gözaltılar ve özgürlüklerin kısıtlanmasını" protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'taki Samir Kassir Meydanı'nda toplanan göstericiler, siyasilere yönelik eleştirileri nedeniyle bazı basın mensupları ve aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride eylemciler, "keyfi gözaltılar, özgürlüklerin kısıtlanması ve baskılara" tepki için bir araya geldiklerini belirterek, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını protesto ettiklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Lübnanlı gazeteci Mişel Ebi Raşid, "Burada toplanan herkes özgürlüklerin baskı altına alınmasına karşı. Hükümet, biz vatandaşlara hakkımızı vermiyor. Bizim de kimsenin onuruna dokunmadan ifade özgürlüğümüzün ve taleplerimizin peşinden gitmeye hakkımız var." dedi.

"Nehar Gazetesi" çalışanı gazeteci Neda Eyub da basın mensuplarının, yapılan ihlalleri ortaya çıkarma ve duyurma hakkı olduğunu belirtti.

Sıradan birileri değil yolsuzluğa bulaştıkları belgelerle ispat edilmiş kişiler hakkında konuştuklarını söyleyen Eyub, gazeteci olarak buna hakları olduğunu ifade etti.