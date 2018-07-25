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Lübnan'da "keyfi gözaltılar" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 00:09 | Son Güncelleme

Basın mensupları ve aktivistler, "keyfi gözaltılar ve özgürlüklerin kısıtlanmasını" protesto etti

Lübnan'da basın mensupları ve aktivistler, "keyfi gözaltılar ve özgürlüklerin kısıtlanmasını" protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'taki Samir Kassir Meydanı'nda toplanan göstericiler, siyasilere yönelik eleştirileri nedeniyle bazı basın mensupları ve aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride eylemciler, "keyfi gözaltılar, özgürlüklerin kısıtlanması ve baskılara" tepki için bir araya geldiklerini belirterek, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını protesto ettiklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Lübnanlı gazeteci Mişel Ebi Raşid, "Burada toplanan herkes özgürlüklerin baskı altına alınmasına karşı. Hükümet, biz vatandaşlara hakkımızı vermiyor. Bizim de kimsenin onuruna dokunmadan ifade özgürlüğümüzün ve taleplerimizin peşinden gitmeye hakkımız var." dedi.

"Nehar Gazetesi" çalışanı gazeteci Neda Eyub da basın mensuplarının, yapılan ihlalleri ortaya çıkarma ve duyurma hakkı olduğunu belirtti.

Sıradan birileri değil yolsuzluğa bulaştıkları belgelerle ispat edilmiş kişiler hakkında konuştuklarını söyleyen Eyub, gazeteci olarak buna hakları olduğunu ifade etti.

Aktivist Ethem Huseyniye ise aktivistlerin evlerinden ya da iş yerlerinden gözaltına alınarak, elleri kelepçeli bir şekilde emniyet merkezlerine götürüldüğünü dile getirdi.

Huseyniye, gözaltıların bazen emniyet bazen de orduya bağlı istihbarat tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

- Bakan'dan destek

Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Melhem Reyaşi, özgür ifadeye desteğini açıkladı.

"Güvenlik güçlerinin takibat ve keyfi gözaltılarını engelleyebilecek bir yetkiye sahip değilim." diyen Reyaşi, sadece olayları uzaktan takip etmek, bu konudaki görüşünü belirtmek ve kınamakla yetinmek durumunda olduğunu kaydetti.

Lübnan'da son zamanlarda basın mensupları ve aktivistler sık sık resmi kurumlarda yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasetçilere eleştiriler yöneltiyor. Son bir ayda sosyal paylaşım sitelerinde eleştirilerde bulunan aralarında basın mensubu ve aktivistlerin de olduğu 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

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