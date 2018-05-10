Lübnan'da Meclis Başkanı Berri'nin adayı Hariri

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri'yi kurulacak yeni hükümette de aday gösterdi.
Lübnan merkezli MTV Televizyonu'na konuşan Berri, Maliye Bakanlığıyla ilgili tutumuna rağmen Başbakanlık makamı için adayının Hariri olduğunu söyledi.
Emel Hareketi'nin de Başkanı olan Berri, hükümetin kurulmasının mevcut sorunlar nedeniyle gecikebileceğini söyledi ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Maliye Bakanlığının Şiilere ve Emel Hareketi mensubu bakan Ali Hasan Halil'e verilmesinde ısrarcı olduğunu belirten Berri, meclis başkanının seçimi için tarihin henüz netleşmediğini, herkesin aday olmaya hakkı olduğunu, aynı oturumda meclis başkan yardımcısının da seçileceğini sözlerine ekledi.
Başbakan Hariri daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan iç savaşına son veren Taif Anlaşması'nın, Şiilere, Berri'nin talep ettiği Maliye Bakanlığını alma hakkını vermediğini ifade etmişti.
Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Emel Hareketi 17, Hariri'nin liderliğini yaptığı Müstakbel Hareketi ise 21 sandalye kazanmıştı. Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.
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