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Lübnan'da Meclis Başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, 1992 yılından beri yürüttüğü Meclis Başkanlığına yeniden seçildi

Lübnan'da Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentoda yapılan oylamada 26 yıldan beri sürdürdüğü Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi.

Lübnan Temsilciler Meclisi, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden sonra meclis başkanı seçimi için gerçekleştirdiği ilk oturumunda tek aday olarak katılan 80 yaşındaki Nebih Berri'yi seçti.

Berri, başkent Beyrut'ta yapılan Temsilciler Meclisi 6'ncı dönem başkanlık seçiminde 128 üyeden oluşan parlamentoda 98 evet oyu alarak 4 yıllık yeni dönem için Meclis Başkanlığı makamında kalmaya devam edecek.

Başbakan Saad el-Hariri, oturum öncesi yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Berri'nin ulusal bir değer olduğunu belirterek, aralarındaki işbirliğine işaret etti.

Ülkede gelecek haftadan itibaren yeni hükümetin kurulma sürecinin başlaması bekleniyor.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşın 1989 yılında sona ermesinin ardından Taif Anlaşması yapıldı. Anlaşma gereğince Şiilerin hakkı olan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için 1992, 1996, 2000, 2005, 2009 ve bugün yapılan seçimlerin tümünde Nebih Berri öne çıktı.

Berri, 2006 yılında Lübnanlı siyasi gruplar arasında yaşanan krizi çözüme kavuşturan Ulusal Diyalog ile 2016'daki cumhurbaşkanlığı krizini sonlandıran sürece de liderlik etmişti.

Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan, başbakan Sünnilerden ve meclis başkanını da Şiilerden olması belirlenen Taif Anlaşması'na göre, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Ülkede 9 yıl aradan sonra yapılan ve önceki seçimlere kıyasla kurulan ittifaklarda büyük değişimler yaşanan genel seçimde, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının yanı sıra Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi de büyük ilerleme kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'nin milletvekili sayısı 22'den 18'e, Başbakan Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'nin milletvekili sayısı ise 34'den 21'e düştü.

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri

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