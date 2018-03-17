TRABLUSŞAM (AA) - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde "Osmanlı Araştırmaları Merkezi"nin açılış töreni yapıldı.

Lübnan ve bölge tarihi üzerine çalışmaların yapılacağı bildirilen Osmanlı Araştırmaları Merkezi, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Mekarim el-Ahlak Derneği iş birliğinde kuruldu.

Merkezin açılışında konuşan Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, tarih alanında kitaplara ve Osmanlı belgelerine büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lübnan Üniversitesinde geçen yıl kasım ayında Türkçe öğrenim bölümü açtıklarını hatırlatan Ermumcu, üç yıl sonra mezun olacak öğrencilerin çağdaş Türkçe ve Osmanlı Türkçesini öğrenmiş olacaklarını, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ardından doğru bir şekilde tarih yazımına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Ermumcu, YEE ile Mekarim el-Ahlak Derneği iş birliğinde Trablusşam'da yakında Osmanlı vesikaları sergisi açacaklarını duyurdu.

Trablusşam kentinin önemine dikkati çeken Ermumcu, Osmanlı Devleti'nin bu kente büyük önem gösterdiğini dile getirerek, "Bizler bu kentle din, kültür ve günlük birçok konuda ortak noktaları paylaşıyoruz." dedi.