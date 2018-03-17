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Lübnan'da "Osmanlı Araştırmaları Merkezi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 01:10 | Son Güncelleme

Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak Derneğince ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde açılan merkezde, Lübnan ve bölge tarihi üzerine çalışmalar yapılacak

TRABLUSŞAM (AA) - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde "Osmanlı Araştırmaları Merkezi"nin açılış töreni yapıldı.

Lübnan ve bölge tarihi üzerine çalışmaların yapılacağı bildirilen Osmanlı Araştırmaları Merkezi, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Mekarim el-Ahlak Derneği iş birliğinde kuruldu.

Merkezin açılışında konuşan Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, tarih alanında kitaplara ve Osmanlı belgelerine büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lübnan Üniversitesinde geçen yıl kasım ayında Türkçe öğrenim bölümü açtıklarını hatırlatan Ermumcu, üç yıl sonra mezun olacak öğrencilerin çağdaş Türkçe ve Osmanlı Türkçesini öğrenmiş olacaklarını, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ardından doğru bir şekilde tarih yazımına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Ermumcu, YEE ile Mekarim el-Ahlak Derneği iş birliğinde Trablusşam'da yakında Osmanlı vesikaları sergisi açacaklarını duyurdu.

Trablusşam kentinin önemine dikkati çeken Ermumcu, Osmanlı Devleti'nin bu kente büyük önem gösterdiğini dile getirerek, "Bizler bu kentle din, kültür ve günlük birçok konuda ortak noktaları paylaşıyoruz." dedi.

Mekarim el-Ahlak Derneği Başkanı Muhammed Reşid el-Mikati de merkezin açılış hedefinin Türkiye-Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Ayrıca açılışta, Lübnan ve bölge tarihinin Osmanlı vesikaları olmaksızın doğru bir şekilde yazılmasının mümkün olmadığına dair konuşmalar yapıldı.

Törene, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt ve tarih araştırmalarına ilgi duyan seçkin bir kalabalık katıldı.

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Lübnan Osman Araştırmaları Merkezi Trablusşam

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