HABER

Lübnan'da oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 23:05 | Son Güncelleme

Lübnan'da oy verme işlemi sona erdi

Lübnan'da düzenlenen genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Ülke genelinde 128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi ve sayım işlemine başlandı.

Lübnan'da yaklaşık 3,7 milyon kayıtlı seçmenin oyu için 86'sı kadın, 597 aday yarışıyor.

Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.

Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve yasal bir engeli olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.

İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!
24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel Lübnan seçim

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.