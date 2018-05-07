Lübnan'da seçim sonrası siyasi manevra ihtimalleri

BEYRUT (AA) - Lübnan siyaset sahnesinin, Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin gerilemesi şeklindeki yeni bir sayfayla yeniden açıldığı belirtiliyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Müstakbel Hareketi 128 sandalyeli mecliste 13 sandalye kaybederek 34 milletvekilinden 21 milletvekiline düştü. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi 5 milletvekili daha fazla kazanarak sandalye sayısını 26'ya yükseltti. İttifak yapan Hizbullah ve Emel Hareketi de 29 sandalye sayısıyla gücünü artırdı.

Ülkedeki geleneksel siyasi tabaka dışından 7 kişinin bağımsız olarak parlamentoya girmesi de yaşanan ilkler arasında yer alıyor. Bu gelişmenin, mecliste "General" olarak tanınan Avn'la birlikte yıllardır süregelen anlayışta yeniliğe gidilmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün.

Ancak, Lübnan'da siyasi hesapların bu kadar basit şekilde formüle edilmediği ayrı bir gerçeklik olarak biliniyor.

Suriye rejimine karşıtlığıyla bilinen Müstakbel Hareketi'nin başını çektiği 14 Mart Koalisyonu, gerilemesine rağmen hala mecliste 42 sandalyeyle temsil ediliyor. Bunda hiç şüphesiz Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisinin şu anki mecliste 8 milletvekiline ek 7 milletvekili daha kazanarak sayısını 15'e yükseltmesi etkili.