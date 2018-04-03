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Lübnan’da Suriyeli göçmenlere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyrut’un kuzeyinde Harisa’da bulunan ve zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan 210 Suriyeli göçmen aileye yaklaşık 7,5 ton gıda ve 420 battaniye yardımında bulundu.Ülke nüfusuna oranlandığında Suriye’deki savaştan etkilenen göçmen nüfusunun en fazla olduğu ülke Lübnan’daki Suriyeliler ve 1960’lı yılların sonundan bu yana göçmen konumunda olan Filistinliler sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bir konumda bulunuyor.

Lübnan’da Suriyeli göçmenlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyrut’un kuzeyinde Harisa’da bulunan ve zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan 210 Suriyeli göçmen aileye yaklaşık 7,5 ton gıda ve 420 battaniye yardımında bulundu.
Ülke nüfusuna oranlandığında Suriye’deki savaştan etkilenen göçmen nüfusunun en fazla olduğu ülke Lübnan’daki Suriyeliler ve 1960’lı yılların sonundan bu yana göçmen konumunda olan Filistinliler sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bir konumda bulunuyor. İşsizlik, yoksulluk gibi önemli sorunların yanında eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ulaşmakta zorluk çeken göçmenler zor şartlarda yaşıyor. Göçmenler, geçimlerini çoğu zaman yardımlar sayesinde ya da çalışma izinleri olmadığı için ağır şartlarda, düşük ücretlerle hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalıştıkları işlerden elde ettikleri çok düşük gelirle güçlükle sağlıyor.
TİKA, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında mültecilerin maruz kaldığı zor koşulları tespit ederek, Harisa’da yaşayan ailelerin geçimlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak üzere her aileye yaklaşık iki ay yetecek kadar gıda malzemesi ve battaniyelerden oluşan yardım kolileri desteğinde bulundu.
Uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştiren TİKA, insani yardım faaliyetleri ile birçok coğrafyada Türkiye’nin yardım elini ulaştırıyor. Lübnan’da Suriye’deki savaştan etkilenerek ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli göçmenlere destek olmaya devam ediyor.

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