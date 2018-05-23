Lübnan'da Suriyeli sığınmacıların geleceği tartışmaları

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Beşşar Esed rejimi tarafından çıkarılan ve Suriyelilerin ülkelerinde bıraktıkları gayrimenkullere el konulmasını öngören "10 sayılı gayrimenkul yasasına" tepki gösterdi.
Başbakan Hariri, başkent Beyrut'ta katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, Suriye rejiminin, Suriyeli sığınmacıların ülkelerinde bıraktıkları gayrimenkullere el konulmasını öngören 10 sayılı gayrimenkul yasasına işaret ederek, "Bu yasanın tek vazifesi, yurt dışına çıkan sığınmacıların geri dönüşünü engellemek. Bu yasa, binlerce Suriyeli aileye 'Lübnan'da kalın' diyor, bu nedenle bizi ilgilendiyor." dedi.
Lübnan'ın, kardeşleri Suriyeli sığınmacılara karşı sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Hariri, ancak kendilerinin ülkelerine karşı da sorumlulukları olduğunu kaydetti.
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Piyer Bo Asi de ülkesinin çok kritik bir dönemden geçtiğini, bu yasanın Lübnan için büyük tehlike arz ettiğini aktarmıştı.
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi tarafından çıkarılan ve Suriyelilerin ülkelerinde bıraktıkları gayrimenkullere el konulmasını öngören "10 sayılı gayrimenkul yasası", yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan'da tartışmalara neden oldu.
BM'nin 2016 yılı verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 1,2 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Lübnan makamları ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.
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