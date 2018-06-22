BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin geri dönüşe hazırlık için gruplara bölünmesi teklifinin ülkedeki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından onaylandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda BMMYK'dan yazılı bir cevap geldiği belirtildi. Cevapta, BMMYK'nın geri dönüşe hazırlık için Suriyelilerin gruplara bölünmesi teklifini onayladığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, BMMYK verdiği cevapta, sığınmacılar ve Suriye'ye dönüşleri konusunu görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve komisyonlarla toplantı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
BMMYK'nın cevabında ayrıca, komiserliğin güvenli dönüşlerin önündeki engelleri kaldırmak için Suriye içinde daima çalışma halinde olduğu, halihazırda geri dönüş teşviki yapmadığı ancak gönüllü olarak bireysel veya toplu halde dönmek isteyenlerin önünde durmayacağı kaydedildi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı 8 Haziran'da BMMYK tarafından sunulan ikamet başvurularının durdurulduğunu açıklamış, komiserlik görevlilerine "Suriye'de askeri hizmet, güvenlik durumu, konaklama, yaşam ve yardımların kesilmesi gibi konularda sorular sorarak sığınmacıları korkutma suçlaması" yöneltmişti.
BMMYK'nın Şubat 2017 verilerine göre, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacı sayısı 997 bine ulaştı.
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