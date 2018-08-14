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Lübnan'da Türk lirasına destek kampanyaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Lübnan'da yayın yapan Fecr radyosu, Türk lirasına destek ve Türk halkıyla dayanışma kampanyası başlattı

Lübnan'da ABD'nin yaptırımlarına karşı başlatılan Türk lirasına destek kampanyaları genişliyor.

Lübnan'da yayın yapan Fecr radyosu, başkent Beyrut'ta faaliyet gösteren Kudüs Kalkınma Vakfı ile iş birliğinde, Türk lirasına destek ve Türk halkıyla dayanışma kampanyası başlattı.

Fecr FM Müdürü Eymen el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile dayanışma içinde gerçekleştirdikleri kampanya çerçevesinde toplanacak dövizlerle Türkiye'de Kudüs yararına emlak yatırımı yapacaklarını belirtti.

Kampanya için özel radyo programı yaptıklarını ve burada vatandaşları bağışa teşvik ettiklerini aktaran Mısri, söz konusu bağışlarla Türkiye'de alınacak gayrimenkulden elde edilecek kira gelirini ise Kudüs'teki yetim ve yoksullara yönelik projelere takdim edeceklerini söyledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına desteklerinin karşılığı

Türkiye'yle dayanışma kampanyasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandan beri Filistin davasına verdiği desteklerinin karşılığı olarak atılan küçük bir adım olduğuna dikkati çeken Mısri, Lübnan'a karşı her zaman sorumluluğunu yerine getiren Türkiye'nin yanında durmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Mısri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirasına destek için halka yaptığı çağrının ardından ise bu tür kampanyalara katılmanın artık bir görev olduğuna işaret etti.

Kudüs Kalkınma Vakfı İcra Direktörü Ömer Mansur da radyo programını kullanarak başlattıkları kampanyayla 60 bin dolar üzeri bağış toplamayı beklediklerini, bununla Türkiye'de alınacak gayrimenkulden elde edilecek gelirin Kudüs'teki hayır projelerine sunulacağını ifade etti.

Mansur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Türk lirasına ilginin yoğun olduğunu ve sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyalar sonucu döviz bürolarında Türk lirasının tükendiğine vurgu yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Sayda şehirlerinde dün itibarıyla ABD'nin yaptırımlarına karşı Türk lirasına destek kampanyaları başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
destek kampanyaları Lübnan Türk Lirası

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