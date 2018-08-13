HABER

Lübnan'da Türk lirasına destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sayda şehrinde bulunan Revvad İzci Derneği yetkilisi Hani Hariri: "Bu basit kampanyayla, ayrıca ABD'den yapılan bu yapay kriz karşısında Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz" - İş adamı Ahmed et-Tayş: "İslam dünyasında kalkınma ve medeniyetin simgesi olan Türkiye'yi desteklemek hepimizin boynunun borcudur. Dünya mazlumlarına sahip çıkan Türkiye yalnız değildir" - Başkent Beyrut'taki bir grup esnaf Türk lirasıyla alış verişe indirim kampanyası uyguluyor

MAHMUT GELDİ- Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Sayda şehirlerinde ABD'nin yaptırımlarına karşı Türk lirasına destek kampanyaları başlatıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Sayda şehrindeki Revvad İzci Derneği yetkilisi Hani Hariri, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomik saldırılarla yıpratılmaya çalışıldığını belirtti.

Hariri, bu çerçevede Türkiye'nin yanında olduklarını göstermek amacıyla "Türk lirasına destek kampanyası başlattıklarını" belirtti.

Türk ekonomisini hedef alan komplolara karşı başlattıkları kampanya hakkında Hariri, "Bu basit kampanyayla, ayrıca ABD'den yapılan bu yapay kriz karşısında Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'ye yaptırım işaretlerinin gelmesinden bu yana Lübnanlıların sosyal medyadaki desteğini gördüklerini belirten Hariri, Sayda'daki döviz merkezlerinde Türk lirasına yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.

Sayda sakinlerinden Hilal Huho, Türk lirası kampanyasına katılmak istediklerini ancak döviz bürolarında Türk lirasını bulmakta zorluk çektiklerini aktardı.

Birçok döviz bürosunu gezdikten sonra Türk lirası bulabildiğini vurgulayan Huho, sonuna kadar Türkiye'nin yanında durmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Saydalı iş adamı Ahmed et-Tayş da on binlerce doları Türk lirasına çevirdiklerini dile getirerek, "İslam dünyasında kalkınma ve medeniyetin simgesi olan Türkiye'yi desteklemek hepimizin boynunun borcudur. Dünya mazlumlarına sahip çıkan Türkiye yalnız değildir." diye konuştu.

- Başkentteki esnafın destek kampanyaları

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta birçok esnaf, "Hakka destek ve Türk halkıyla dayanışma" adı altında Türk lirasıyla alışveriş yapacak müşterilere yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları başlattı.

Beyrut'un Talat Nuri Caddesi'nde yer alan Topkapı Kuyumculuk, Türk lirasıyla alışveriş yapacak müşterilerine yüzde 25 indirim yapma kararı aldı. Topkapı Kuyumculuk, bugün itibarıyla başlattığı kampanyanın, 20 Ağustos'a kadar süreceğini duyurdu.

Başkentte yer alan Hediyeti Mağazalar Zinciri de Türk lirasıyla alışveriş yapan vatandaşlara bugün ve yarın olmak üzere iki günlük indirim kampanyası yaptı.

İsam Sencer Oyuncak mağazası da Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında Türk lirasıyla gelen müşterilerine yüzde 25 indirime gittiklerini duyurdu.

Mağaza sahibi Sencer, Lübnanlılar olarak ABD doları karşısında Türk lirasına destek vermek için bu kampanyayı başlattıklarını aktararak, Türkiye ekonomisini destekleyecek ve halkıyla dayanışma yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Antika ve hediyelik eşya satan Velid Murra Mağazalar Zinciri ise ay sonuna kadar Türk lirasını kullanacak vatandaşlara yüzde 50 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu

Başkentte döviz bürosu sahibi olan Abdullah Gaziri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dolarınızı bozun" çağrısı üzerine Lübnanlıların da 200 dolardan başlayan meblağlarla Türk lirası almak üzere döviz bürolarına akın ettiğini belirtti.

Dövizini Türk lirasına çevirmek isteyen Lübnanlılara "Türkiye'ye mi gideceksiniz?" sorusunu yönelttiklerinde, "Hayır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa​n çağrı yaptığı için bozuyoruz" şeklinde yanıtlar aldıklarını aktaran Gaziri, ancak müşterilerine Türk lirasını temin etme konusunda zorlandıklarını söyledi.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye
Troya'dan Pergamon'a 250 kilometre pedal çevirdilerTroya'dan Pergamon'a 250 kilometre pedal çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan Sayda Türk Lirası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.