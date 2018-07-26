Lübnan'da Türk masalları etkinliği

BEYRUT (AA) – Türk kültürünün bir parçası olan Anadolu masallarının dünyaya tanıtılması kapsamında Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) çocuklara yönelik "Türk masal atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'den hikaye ve masal anlatıcısı eğitmen Didem Köktaş'ın katıldığı etkinlikte, Lübnanlı ve Türk çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Resim, oyun ve şarkı gibi çocukların ilgisini çeken pek çok aktivitenin yapıldığı etkinlikte, Türk eğitmen Köktaş'ın Türkçe ve İngilizce masal anlatımı, bir tercüman aracılığıyla aynı anda Arapçaya çevrildi.

Köktaş, etkinliğin başlangıcında yaptığı konuşmasında, kültürel ve evrensel değerlerin çocuklara aktarımında masalların çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, "Türk masal atölyesi" etkinliğini Lübnan'da ikinci kez düzenlediklerini belirterek, "Çocuklara yönelik bu etkinlik sayesinde Türk kültürünün bir parçası olan Anadolu masallarını tüm dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Beyrut YEE olarak ilerideki dönemlerde de bu tarz etkinliklere yer vereceklerini vurgulayan Ermumcu, şunları söyledi.