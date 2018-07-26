HABER

Lübnan'da Türk masalları etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde çocuklara yönelik "Türk masal atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi

Lübnan'da Türk masalları etkinliği

BEYRUT (AA) – Türk kültürünün bir parçası olan Anadolu masallarının dünyaya tanıtılması kapsamında Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) çocuklara yönelik "Türk masal atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'den hikaye ve masal anlatıcısı eğitmen Didem Köktaş'ın katıldığı etkinlikte, Lübnanlı ve Türk çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Resim, oyun ve şarkı gibi çocukların ilgisini çeken pek çok aktivitenin yapıldığı etkinlikte, Türk eğitmen Köktaş'ın Türkçe ve İngilizce masal anlatımı, bir tercüman aracılığıyla aynı anda Arapçaya çevrildi.

Köktaş, etkinliğin başlangıcında yaptığı konuşmasında, kültürel ve evrensel değerlerin çocuklara aktarımında masalların çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, "Türk masal atölyesi" etkinliğini Lübnan'da ikinci kez düzenlediklerini belirterek, "Çocuklara yönelik bu etkinlik sayesinde Türk kültürünün bir parçası olan Anadolu masallarını tüm dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Beyrut YEE olarak ilerideki dönemlerde de bu tarz etkinliklere yer vereceklerini vurgulayan Ermumcu, şunları söyledi.

"Toplumlar arası köprü görevi üstlenen kültürel değerlerden biri de masallardır. Aslında bu gibi faaliyetlerle uluslararası ölçekte hayal dünyamızı paylaşmış oluyoruz. Etkinliğin en güzel yanı ise tamamen tek taraflı bir anlatımdan ziyade çocukların hayal dünyası ile zenginleştirdiği interaktif bir faaliyet olması."

Etkinliğin sonunda katılımcı çocuklar, "Türk masal atölyesi"nden duydukları memnuniyeti Arapça ve Türkçe olarak yazdıkları notlar ile ifade etti.

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Edirne'de trafik kazasıEdirne'de trafik kazası
Avcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralıAvcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Masalları Lübnan Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.