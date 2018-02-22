Lübnan’da Türk Okçuluk Kursu başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçular Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Okçuluk Kursu, Lübnan'ın Trablus şehrinde başladı.
Türk Okçuluk Kursu'nun ilk dersi, düzenlenen açılış töreni ile yapıldı.
Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemankeş Projesi kapsamında kasım ayında Türkiye'de, Türk Okçuluğu eğitimi alan iki Lübnanlı eğitmenin dersleri vereceğini söyledi.
- "Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Lübnanlılar, okçuluk öğrenmek istiyor"
Okçuluk kursu için Trablus'ta yoğun bir talebin olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Ermumcu, "Beş sınıftan oluşan 60 kişilik kontenjan, kursun duyurusunu yaptıktan kısa bir süre sonra doldu." dedi.
Ermumcu, tarihi dizilerin de bu ilgide payı olduğunu belirterek, "Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Lübnanlılar, okçuluk öğrenmek istiyor. 60 öğrencimizin yaklaşık yarısını bayan sporcular oluşturuyor." diye konuştu.
Lübnan'da ilk defa okçuluk kursunun açıldığını vurgulayan Ermumcu, 12 hafta sürecek eğitimin ardından, 16 ülkedeki okçuluk kurslarından seçilen sporcuların, ağustos ayında İstanbul'da düzenlenecek müsabakalarda yarışacağını belirtti.
Ermumcu, Lübnan ile Türkiye arasındaki yoğun kültürel ilişkileri, spor alanında da geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Türkiye'de eğitim gören Lübnanlı antrenörlerin verdiği ilk derste, kursiyerlere Türk okçuluğunun tarihi ve temel kuralları anlatıldı. Dersin ardından kursiyerler, ok atma imkânı buldu.
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