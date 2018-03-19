HABER

Lübnan'da Türk Üniversiteleri Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Türk Üniversiteleri Fuarı beş yıl aradan sonra Beyrut'ta yeniden düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut, beş yıl aradan sonra düzenlenen "Türk Üniversiteleri Fuarı"na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'den 8 üniversitenin katıldığı fuara eğitim almak istedikleri alanlarda kayıt yaptırmak isteyen Lübnanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite temsilcilerinin yanı sıra fuarda yer alan Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ali Itani, Türk üniversitelerindeki alanlar hakkında bilgi almak için 100'den fazla öğrencinin geldiğini söyledi.

Itani, "Öğrencilerin çoğu, mühendislik alanına ilgi gösteriyor. İkinci sırada ise diş hekimliği geliyor." dedi.

Fuarın, beş yıl aradan sonra yeniden düzenlendiğini hatırlatan Itani, "Fuarın, birkaç hafta sonra Cezayir'de daha sonra da 14 Arap ve Körfez ülkesinde düzenlenmesi planlanıyor." diye konuştu.

Itani, Türkiye'de üniversite eğitimi maliyetinin, tercih edilen alan ve üniversiteye göre yılda iki bin ilâ sekiz bin dolar arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!
Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan Türk Üniversiteleri Fuarı

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.