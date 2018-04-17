Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta 15 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Göç ve İnsan Ticareti" konferansı başladı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Euromed programı iş birliği ile Lübnan İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa Arap ve yabancı 15 ülke katıldı.

Euromed programı Müdürü Michel Quille yaptığı açılış konuşmasında, bu alandaki iş birliğinin, insan ticareti, yasa dışı göç ve mali suçlarla mücadelenin yollarını geliştirmede yardımcı olduğunu söyledi.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü adına konuşan Tuğgeneral Ahmed el-Haccar da yapılan konferansın insan kaçakçılığı ve yasa dışı göç suçlarıyla mücadele kapsamında en iyi yolları bulmayı hedeflediğini belirtti.

Konferansa katılan Lübnanlı Tuğgeneral Can el-Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı genelde karıştırılan iki farklı suçtur. Temel farklardan biri, insan ticareti mağdurları uluslararası hukuk kapsamında bir suçun mağduru sayılıyor. Kaçırılan göçmenler ise bu kapsamda değildir." dedi.

Söz konusu suçlarda resmi bir rakamın bulunmadığını dile getiren Esmer, bu suçların özellikle yerlerinden edilmiş Suriyeliler arasında yüksek bir oranda olduğunu kaydetti.

Üç gün sürmesi planlan konferansa, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Slovakya, Romanya, Hollanda, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Ürdün, Filistin, Libya ve Lübnan'dan katılım gerçekleşti.