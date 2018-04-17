HABER

Lübnan'da "Uluslararası Göç ve İnsan Ticareti" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:40 | Son Güncelleme

Lübnan'da "Uluslararası Göç ve İnsan Ticareti" konferansı

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta 15 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Göç ve İnsan Ticareti" konferansı başladı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Euromed programı iş birliği ile Lübnan İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa Arap ve yabancı 15 ülke katıldı.

Euromed programı Müdürü Michel Quille yaptığı açılış konuşmasında, bu alandaki iş birliğinin, insan ticareti, yasa dışı göç ve mali suçlarla mücadelenin yollarını geliştirmede yardımcı olduğunu söyledi.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü adına konuşan Tuğgeneral Ahmed el-Haccar da yapılan konferansın insan kaçakçılığı ve yasa dışı göç suçlarıyla mücadele kapsamında en iyi yolları bulmayı hedeflediğini belirtti.

Konferansa katılan Lübnanlı Tuğgeneral Can el-Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı genelde karıştırılan iki farklı suçtur. Temel farklardan biri, insan ticareti mağdurları uluslararası hukuk kapsamında bir suçun mağduru sayılıyor. Kaçırılan göçmenler ise bu kapsamda değildir." dedi.

Söz konusu suçlarda resmi bir rakamın bulunmadığını dile getiren Esmer, bu suçların özellikle yerlerinden edilmiş Suriyeliler arasında yüksek bir oranda olduğunu kaydetti.

Üç gün sürmesi planlan konferansa, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Slovakya, Romanya, Hollanda, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Ürdün, Filistin, Libya ve Lübnan'dan katılım gerçekleşti.

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göç ve İnsan Ticareti Konferans Lübnan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.