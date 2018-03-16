Lübnan'da 'vatandaşlık hakkı' protestosu

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Riyad es-Sulh meydanında toplanan yabancılarla evli bir grup kadın, çocuklarına vatandaşlık verilmediği için protesto gösterisi düzenledi.
Vatandaşlık talebiyle meydanda toplanan anne ve çocuklar, "Vatandaşlık benim ve ailemin hakkıdır", "Adalet istiyoruz, vatandaşlık istiyoruz, eşitlik istiyoruz", "Mandacılık kanunu değişsin" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı, yetkilileri bu konuda adım atmaya çağırdı.
- Yabancılarla evli 70 bin kadın
"Vatandaşlığım" adlı kampanyanın koordinatörlerinden Nadire Dabul, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da 70 bin kadının yabancılarla evli olduğunu söyledi.
Lübnan'da 21 Mart'ta kutlanacak Anneler Günü öncesinde seslerini duyurmak için toplandıklarını dile getiren Dabul, "Lübnanlı kadınlar, yabancılardan olan çocuklarının vatandaşlığa bağlı olarak iş ve sağlık haklarını talep etmek için burada." dedi.
Dabul, Lübnan meclisinin demografik yapıda etkin değişikliklere sebep olacağı gerekçesiyle vatandaşlık vermeyi kabul etmediğini vurguladı.
- "Ülkemizde istenmeyen kişiler olduğumuzu hissediyoruz"
Çocuklarına vatandaşlık verilmemesinden dolayı sıkıntılarını aktaran, Mısırlı bir Hristiyanla evli Mey Alyan ise "Ülkemizde istenmeyen kişiler olduğumuzu hissediyoruz." diye konuştu.
Alyan üç yılda bir çocuklarına oturum aldıklarını belirterek, bu konuda kendilerine sunulan bazı kolaylıkların ilgili bakanlar değiştikçe rafa kaldırıldığı şikayetinde bulundu.
Göstericiler, çocuklarına vatandaşlık verilmesinin kadın erkek eşitliğinin gereği olan anayasal bir hak olduğunu kaydetti.
Fransız mandası döneminde 1925'te hazırlanan kanun gereği vatandaşlık hakkının babası Lübnanlı olanlara ait olduğu kaydediliyor.
Konunun siyasi yönünü takip eden gözlemciler, yabancı babadan dünyaya gelen çocuklara Lübnan vatandaşlığı verilmemesi konusunda en çok Maruni Hristiyanlar ve Şiilerin ısrar ettiğini, aksi halde ülkedeki demografik yapının Sünnilerin lehine değişeceğini iddia ediyor.
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