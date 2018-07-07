Lübnan'da yeni hükümeti kurmanın önündeki engeller

Hükümet, ülkedeki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1990 yılında sonlandıran Taif Anlaşması gereğince Müslüman ve Hristiyanların oluşturduğu 128 sandalyeye sahip parlamento üyelerini seçmek üzere genel seçim yapmıştı.

Lübnan anayasasının 49. maddesi uyarınca gizli oylamayla seçilen cumhurbaşkanı, ilk oturumda milletvekillerinin üçte iki çoğunluğunu alması gerekirken, takip eden oylama oturumlarında ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Cumhurbaşkanlığında yaşanan boşluk dolayısıyla ülkedeki siyasi aktörler arasında, Müslümanlar ile Hristiyanlar ve Şiiler ile Sünniler arasındaki dağılım konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

Lübnan devletini tehdit eden siyasi krize karşı yalnız olan Başbakan Hariri, krizden çıkıp siyasi istikrara ulaşmada iyimserlik gösteriyor.

İSTANBUL (AA) - İHSAN FAKİH - Lübnanlılar ve bölge ülkeleri, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarının açıklanması ve Başbakan Saad el-Hariri'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden bu yana ülkenin siyasi krizden geçtiği konusunda hemfikir.

Genel seçimlerde 15 milletvekili çıkaracak kadar oy alan Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi, kabinede en az 4 bakanlık isterken, Maruni Hristiyan olan ve seçimlerde 24 milletvekili çıkaran Özgür Yurtseverler Hareketi ise buna karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi arasında ortaklık temeli üzerine yapılan mutabakat zaptına rağmen Hristiyanların, Başbakan Hariri'nin kuracağı hükümetteki bakanlıklar konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Lübnan'daki mezhepsel bileşenlerinin çoğu kendi içindeki iç bölünmelerden ve diğer bileşenlerle de bakanlıkların dağılımından ötürü anlaşmazlık yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı makamı Hristiyan Marunilere, Meclis Başkanı makamı Şiilere ve Başbakanlık makamı ise Sünnilere veriliyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde gerçekleştirilen ve Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki parlamento üye sayısını eşit tutan Taif Anlaşması, 1990 yılında Lübnanlı 62 milletvekilinin huzurunda imzalanmış ve ülkedeki iç savaşa son verilmişti.

Taleplerinde biraz daha ileri giderek bakanlık sayısının, müttefikleriyle birlikte 29 milletvekiline sahip Özgür Yurtseverler Hareketi ile aynı olmasını isteyen Lübnan Güçleri Partisi, ayrıca Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında paylaşılan Dışişleri, Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarından birini alma hakkını da saklı tutuyor.

Özgür Yurtseverler Hareketi ise elde ettiği vekillerin sayısına göre daha fazla bakanlık almayı ve dolayısıyla Lübnan Güçleri Partisine karşı Hristiyanlar arasındaki konumunu güçlü tutmaya çalışıyor.

Şu ana kadar Özgür Yurtseverler Hareketi, Başbakan Hariri'nin talepleriyle uyuşan Lübnan Güçleri Partisi'nin bakanlık sayısını düşürme yönündeki çabalarını sürdürüyor.

Şii müttefikler Hizbullah ile Emel Hareketi ise Lübnan Güçleri Partisi'nin bakanlıklara ilişkin talebine henüz itirazlarını belirtmemişler.

Lübnan'da hükümetin kurulma sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanı Avn'ın liderliğindeki Özgür Yurtseverler Hareketi'nin, Lübnan Güçleri Partisi'nin 4 bakanlık talebinden vazgeçirme yönündeki girişimlerine son vermesi gerekiyor.